Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu

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Antalya'da kanser tedavisi gören Ünal Emin Paktaş, taburcu olduktan sonra park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Paktaş'ın daha önce ilik nakli olduğu da ortaya çıktı.

01.09.2024 15:39
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Muğla Fethiye'den sık sık tedavi için Antalya'ya gelen kan kanseri hastası Ünal Emin Paktaş 30 Ağustos'ta tedavi gördüğü özel hastaneden taburcu edildi. Kontrol için Fethiye'ye gidip geri gelmek yerine 48 JA 683 plakalı otomobilinde kalan Paktaş'ı aracın arka koltuğunda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Ünal Emin Paktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kanser tedavisi gören kişi otomobilinde ölü bulundu

TEDAVİ KAPSAMINDA İLİK NAKLİ OLMUŞ

Polis ekipleri, otomobil ve çevresine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ünal Emin Paktaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Paktaş'ın eşine ulaşarak durumu haber verdi. Ünal Emin Paktaş'ın daha önce tedavisi kapsamında ilik nakli olduğu da öğrenildi.

Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz: yazık ya Allah rahmet eylesin 15 0 Yanıtla
  • Buruk Ali: Allah (C.C) rahmet eylesin 7 0 Yanıtla

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