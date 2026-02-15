Kanseri Yenen Genç Gönüllü

İstanbul'da küçük yaşta yakalandığı gözle beyin arasında yumuşak doku (sarkom) kanserini yenmeyi başaran 14 yaşındaki Mehmet Akif Sırtlı, tedavi sürecinde destek aldığı Kansersiz Yaşam Derneğindeki çocuklara gönüllü ağabeylik yapıyor.

Bayrampaşa Anadolu Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Mehmet Akif Sırtlı, havalimanında çalışan baba ile ev hanımı bir annenin 4 çocuğunun en küçüğü olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Daha 4 yaşındayken gözde oluşan tümör nedeniyle kanser teşhisi konulan Sırtlı, doktoru, ailesi, öğretmenleri ve Kansersiz Yaşam Derneğinin destekleriyle kanseri yenmeyi başardı.

Sırtlı, AA muhabirine, çocuk yaşta her gün hastaneye gitmenin çok zor olduğunu söyledi.

Gözünde görme kaybı hassasiyeti ve tümör oluştuğunu dile getiren Sırtlı, "Hastalığımla 10 yıl mücadele ettim. Kendime inandım, yaşayacağıma inandım. Tedavilerimin de çok yan etkisi olmadı." dedi.

Sırtlı, tedavi döneminde evde 8 yıl eğitim aldığını, son 2 yıldır ise okula gitmeye başladığını kaydederek, bu süreçte öğretmenlerinden ve ailesinden çok destek gördüğünü anlattı.

Okulda derslerinin iyi olduğunu belirten Sırtlı, en çok fizik dersini sevdiğini söyledi.

Sırtlı, teknolojiye ilgi duyduğunu, aynı zamanda seyahat etmeyi çok sevdiğini belirterek, "Beşiktaş takımını tutuyorum. Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh ile İtalya'da forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'la tanışmayı çok isterim. Gelecekte en çok gitmek istediğim ülkeler arasında Asya'da Japonya, Avrupa'da İtalya var. Yurt dışında da eğitim almayı çok isterim." diye konuştu.

Kanserli çocuklar için çalışıyor

Anne Nagihan Yakupoğlu ise oğlunun hastalığa yakalandığında ev hanımı olduğunu anlattı.

Şimdilerde kendilerine çok destek veren Kansersiz Yaşam Derneğinde çalışarak, diğer ailelere yardımcı olduğunu ifade eden Yakupoğlu, "Bir sabah uyandık Mehmet'in göz kapağında şişlik vardı. Hemen doktora götürdük ama önce 'Mikrop kapmış.' dediler. Sonra geçmeyince, Çapa Tıp Fakültesine götürmemizi istediler. Gözle beyin arasında sarkom yani yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu." dedi.

Yakupoğlu, göz kapağının şişmesiyle ameliyat olmasının arasında sadece 10 gün olduğunu aktardı.

Oğlunun iki kere ameliyat olduğunu, tümörünün alındığını, göz merceğinin değiştirildiğini kaydeden Yakupoğlu, "Oğlumun sol gözünde görme kaybı ve ışığa hassasiyeti vardı. 2016'nın Kasım ayında kemoterapiye, 3 ay sonra da radyoterapi başladı. Kemoterapi ve radyoterapi 2 yıl sürdü ama atlatamadı. 2018'den sonra hastalığı tekrar nüksetti. Şimdi hepsini atlattık, senelik takibe geçtik. Çok şükür, oğlumun sağlığı çok iyi." diye konuştu.

Kanseri 3 kez yendi, hastalara yardım için dernek kurdu

Kansersiz Yaşam Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz da hastalar ve aileleri için farkındalık çalışmaları ve çeşitli yardımlar yaptıklarını anlattı.

Kendisinin de kanseri 3 kez atlattığını aktaran Kaymaz, "Üç ayrı primer tümörle mücadele ettim. Bu yolculuğun ortasında Kansersiz Yaşam Derneğini kurdum. Biz, sadece çocuk kanserlerine değil, 7'den 77'ye herkese hizmet veren bir derneğiz. Derneğimizin iki ana amacı var. Koruyucu tıp yani 'Sağlıklı insan nasıl böyle kalır?', diğeri de 'Kanser hastalarının yaşam kaliteleri nasıl yükselir?' Bu iki ana başlıkta çeşitli projelerle hizmet veriyoruz." bilgisini verdi.

Kaymaz, derneğe kayıtlı 5 bin 200 hasta olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da, 2017 yılında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin içinde o zaman devlete ait ilk ve tek olan çocuk kemik iliği nakil ünitesini yaptık. Kemik iliği ünitesine de 16 yıl ilik bekleyip 16 yaşında vefat eden sevgili Beytullah Akman'ın ismini verdik. Aynı zamanda İstanbul'daki en büyük çocuk hematoloji ve onkoloji yataklı servislerini yaptık. Proje de Sağlık Bakanlığınca yönlendirildi. Bizden sonra devlet hastanelerinde de çok fazla çocuk kemik iliği nakil üniteleri açıldı." ifadelerini kullandı."

Derneğin 2022 yılında Cumhurbaşkanlığının tensipleriyle kamu yararına dernek statüsüne geçtiğini dile getiren Kaymaz, bu durumun gelen bağışları artırdığını kaydetti.

Kaymaz, artık daha çok insana yardımcı olabildiklerine değinerek, hastalara sürdürülebilir psikolojik destek vermeye başladıklarını, Girişimci Kansersiz Yaşam Anneleri Projesi'ni hayata geçirdiklerini, KOSGEB'le meslek edindirme kursları düzenlediklerini, derneğe gönüllü desteğe gelen Mehmet Akif Sırtlı'nın annesinin de kendileriyle çalıştığını belirtti.

15 Şubat'taki "Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü"nü de önemsediklerini vurgulayan Kaymaz, "Yaşam varsa umut var. Mehmet Akif iyileşti ve kanseri yendi. Bizim tüm etkinliklerimize gönüllü abi olarak geliyor. Derneğin gençlik komitesine de girdi, okula gidiyor. Bu da çok değerli. Bizim için her gün '15 Şubat' olmalı ve böyle kutlanmalı." şeklinde konuştu.