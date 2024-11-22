Kanserle Mücadele Eden Sude\'ye Sokak Hayvanları Sürprizi

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DENİZLİ'de 4 yıl önce ikizi Seda Kesikbaş'ı kaybeden ve kardeşinin ölümü sonrası yumuşak doku kanserine yakalanan Sude Kesikbaş (17), bu zorlu süreçte sokak hayvanlarını unutmadı. Sokak hayvanları için harçlığını bağışlayan Sude'nin hasta olduğunu öğrenen dernek yetkilileri, genç kıza hastane odasında sürpriz yaptı. Hayvanları ile hastaneye gelen hayvanseverler, telefonla görüştükleri Sude'ye moral verdi.

Hayırseverler Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Seda Kesikbaş, ikizi Sude Kesikbaş ve kardeşi Sena Kesikbaş, Gerzele Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde 15 Ocak 2020'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 3 kardeşten Seda Kesikbaş, hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. İkizinin ölümünün ardından rahatsızlanan Sude Kesikbaş'a, yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu. O günden bu yana İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Sude Kesikbaş, bir süre önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYVANSEVERLER SUDE İÇİN ORGANİZE OLDULAR

Her geçen gün duruma kötüye giden Kesikbaş, geçen günlerde sokak hayvanlarının beslenmesi için bir derneğe harçlığını bağışladı. Dernek yöneticileri bağışta bulunan Sude Kesikbaş'ın hastanede yattığını, kanserle mücadele ettiğini ve sokak hayvanlarını da çok sevdiğini öğrendi. Patilerin Sesi Derneği ile Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, organize olup, tedavisi nedeniyle hastanedeki odasından çıkamayan Kesikbaş'a sürpriz yaptı. Hayvanseverler, sahibi oldukları köpekleri alıp, hastanede bahçesine getirdi.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUP, MORAL VERDİLER

Patilerin Sesi Derneği Başkanı Nazlı Yılmaz, odasından çıkamayan Sude Kesikbaş'ın yanına giderek dışarıda bekleyen hayvanseverlerle telefonla görüntülü konuşturdu. Hayvanseverler sahibi oldukları köpekleri Kesikbaş'a gösterip, isimlerini söyledi. Hayvanseverler kendilerine hastane odasındaki camdan bakan Kesikbaş'a el sallayarak moral vermeye çalıştı. Sude Kesikbaş da camdan el sallayarak karşılık verdi. Şehir dışında oldukları için hastaneye gelen çok sayıda hayvansever de köpek ve kedileriyle videolar çekip, göndererek Sude Kesikbaş'a destek oldu.

'İNŞALLAH SOKAKTA BAŞIBOŞ HAYVAN KALMAZ'

Hayvanları çok sevdiğini belirten Sude Kesikbaş, "İnşallah, herkes çok bağış yapar ve hayvanlar kurtulur. Kedileri başta olmak üzere tüm hayvanları çok seviyorum. Beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkes sahiplenir ve sokakta başıboş hayvan kalmaz" dedi.

'BİR İÇİNDE TOPLANDIK'

Patilerin Sesi Derneği Başkanı Nazlı Yılmaz, kanserle mücadele eden Sude Kesikbaş ile derneğe ulaştırdığı bağış sayesinde tanıştıklarını belirtip, "Biz de bir teşekkür olarak hastane bahçesinde ona moral vermek için toplandık. Sude, bütün sokak hayvanlarının kurtulmasının hayalini kuruyor. Ona bugün sürpriz hazırlamak istedik. Geçen gün de doğum günüymüş zaten. Sosyal medyadan örgütlendik ve 1 saat içinde toplandık. Sude, İzmir'e tedaviye gittiğinde bile arabalarında mamaları varmış ve her gördüğü hayvanı beslemeye çalışıyormuş. Bizi görünce çok mutlu oldu, bizler de çok mutlu olduk ve duygulandık. Küçük de olsa amacımız onun mutlu olmasıydı; onu da başardık" diye konuştu.

'SUDE'YE DESTEK OLMAYA GELDİK'

Hayvansever Ezgi Urkay ise Sude'ye destek olmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Simge Aydoğan ise, "Sude'ye destek olmaya geldik. Bu tarz duyarlılıklar toplumumuz için önemli, bunun örnek olması gerekiyor. Acil şifalarını diliyoruz. Sude hayvanları çok seviyor, onun için toplandık. Amacımız, ona desek olmak ve moral vermek" dedi.