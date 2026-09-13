Kaos GL'ye baskın, 10'dan fazla aktivist gözaltında - Son Dakika
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Kaos GL'ye baskın, 10'dan fazla aktivist gözaltında

Kaos GL\'ye baskın, 10\'dan fazla aktivist gözaltında
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Kaos GL Derneği'nin yedekler dahil yönetim ve denetim kurulu üyeleri, evlerine düzenlenen polis baskınlarında gözaltına alındı; dernek ofisinde de arama yapıldı. KaosGL'nin haberine göre 10'dan fazla LGBTİ+ aktivistinin gözaltına alındığı soruşturma, "müstehcenlik" ve Dernekler Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

(ANKARA) - Kaos GL Derneği'nin yedekler dahil yönetim ve denetim kurulu üyeleri, evlerine düzenlenen polis baskınlarında gözaltına alındı. Dernek ofisinde de arama yapıldı. KaosGL'nin haberine göre, 10'dan fazla LGBTİ+ aktivistinin gözaltına alındığı soruşturma, "müstehcenlik" ve Dernekler Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Kaos GL Derneği'nin yedekler dahil yönetim ve denetim kurulu üyelerine yönelik polis operasyonu düzenlendi. KaosGL'nin haberine göre, 10'dan fazla LGBTİ+ aktivisti evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınırken, polis ekipleri dernek ofisinde de arama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, derneğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan içerikler "müstehcenlik" suçlamasına gerekçe gösterildi. Soruşturma evrakında, suçlamaya konu edilen içeriklerin neler olduğuna ilişkin bilgiye yer verilmedi.

SORUŞTURMA TCK'NİN 226'NCI MADDESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLÜYOR

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 11 Eylül 2026 tarihli kararında, Kaos GL'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında "müstehcenlik içeren paylaşımlar" yapıldığı ve bu içeriklerin çocuklar tarafından görülebilecek şekilde yayımlandığı öne sürüldü.

Savcılık, bu gerekçeyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226'ncı maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında soruşturma başlattı.

KURUMSAL HESAPLARIN KULLANILMASI DA GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kararda, soruşturmaya konu edilen içeriklerin Kaos GL Derneği çatısı altında, derneğin kurumsal internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanması da gerekçe gösterildi.

Savcılık, paylaşımların "dernek çatısı altında oluşturulmuş bir sivil toplum kuruluşu faaliyetleri üzerinden derneğin kurumsal internet sayfaları ve sosyal medya hesapları kullanılarak" yapıldığını öne sürerek, Dernekler Kanunu'na muhalefet yönünden de değerlendirme yapılmasını istedi.

Hakimlik, soruşturmaya ilişkin delil, fotoğraf ve basılı materyal bulunması durumunda bunlara el konulmasına izin verdi. Kararda ayrıca şüphelilere ait masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, taşınabilir bellekler, CD ve DVD'ler ile diğer dijital materyaller üzerinde inceleme yapılması öngörüldü. Şifrelerin çözülememesi veya verilere erişilememesi halinde cihazlara el konulmasına da izin verildi.

İSTANBUL'DAKİ OPERASYONDAN DA SORUŞTURMA BELGESİNDE SÖZ EDİLDİ

Aynı saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beyoğlu ve Şişli'deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Taksim, Cihangir ve İstiklal Caddesi'ndeki gece kulüpleri ile masaj salonlarının da aralarında bulunduğu adreslerde arama yapıldı.

KaosGL'nin haberine göre, Kaos GL Derneği'ne yönelik operasyona ilişkin soruşturma belgesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bu operasyondan da söz edildi.

AYNI GÜN ERİŞİM ENGELİ KARARI DA VERİLMİŞTİ

Kaos GL Derneği'ne yönelik operasyonun düzenlendiği gün, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 12 Eylül 2026 tarihli ve 2026/9559 sayılı kararıyla Kaos GL'nin yanı sıra çok sayıda LGBTİ+ derneği ve aktivistine ait internet sitesi ile sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Erişime engellenen internet siteleri arasında Kaos GL Derneği, 17 Mayıs Derneği, ÜniKuir, Pembe Hayat Derneği, SPoD, Genç LGBTİ+ Derneği, Lambdaistanbul ve Muamma LGBTİ+ ile Velvele'ye ait siteler yer aldı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) aktardığına göre, gazeteci ve Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, avukat ve insan hakları savunucusu Levent Pişkin, oyuncu ve trans hakları aktivisti Seyhan Arman, tiyatro oyuncusu ve LGBTİ+ aktivisti Zeynep Esmeray Özadikti ile gençlik ve LGBTİ+ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları'nın sosyal medya hesapları hakkında da erişim engeli kararı verildi.

X, erişim engeli kararlarını uygulayarak hesapları Türkiye'den görünmez kılarken, Instagram'ın kararları henüz uygulamadığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güncel, Polis, Son Dakika

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