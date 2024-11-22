Kapalı Yemek Borusuyla Doğan Bebek Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kapalı Yemek Borusuyla Doğan Bebek Kurtarıldı

Kapalı Yemek Borusuyla Doğan Bebek Kurtarıldı

Elazığ'da, kapalı yemek borusuyla doğan bebek başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

22.11.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yemek borusu kapalı olarak dünyaya gelen bebek, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bingöl'de yaşayan Tanas ailesinin bebekleri yaklaşık 3 hafta önce Fethi Sekin Şehir Hastanesinde dünyaya geldi.

Doğumun ardından yapılan kontrolde bebeğin yemek borusunun kapalı olduğu tespit edildi.

Yapılan detaylı tetkiklerin ardından yaşamının henüz 12'inci saatinde bebeğin ameliyat edilmesine karar verildi.

Hastanenin çocuk cerrahi kliniğinde görevli çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz tarafından gerçekleştirilen ameliyat başarılı geçti.

???????Ameliyatın ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir süre takip edilen bebek, ağızdan beslenmeye başlayınca taburcu edildi.

Op. Dr. Ersöz, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatı ekip olarak başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Ersöz, şunları kaydetti:

"Hastalığın yüzde 87 oranında görünen 'proximal atrezi', yani yemek borusunun üst yüzünün kapalı olması, alt ucunun da nefes borusuna bağlantılı olması şeklindeydi. Biz hastamızın ameliyatta alt ucunu nefes borusundan ayırdıktan sonra kör sonlanan üst ucuyla birleştirip ameliyatını tamamladık. Hastanemizde böyle çocuk cerrahisinin zor ameliyatlarını yapabilmekteyiz. Bu ameliyatları yapmak için gerçekten çok iyi bir yenidoğan ünitesinin olması gerekiyor. Ayrıca anestezinin de çok iyi olması gerekiyor, anestezi ekibine bu açıdan teşekkür ediyorum. Çünkü bu hastayı uyutmak zor, ameliyat esnasında takip etmek zor bir durum. Onlar da gerçekten bu işte çok büyük emek harcadılar. Ayrıca yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşire arkadaşlarımın da bu konuda çok büyük emekleri var. Burada yatan bebeklere inanılmaz bir hassasiyet ve inanılmaz bir özveriyle bakıyorlar."

Neonatoloji uzmanı doktor Meral Alagöz de yenidoğanlarda nadir görülen bu durumun acil cerrahi patolojilerinden biri olduğunu belirtti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İlkay Evrim Özden de ameliyattan sonra bebeği yaşamının 10'uncu gününde ağızdan beslemeye başladıkları bilgisini vererek, "Kademeli olarak göğüs tüpünü çektik, bebeğimizi solunum cihazından çıkardık. İkinci haftası itibarıyla güzel beslenen hastamız bugün yaşamının üçüncü haftasında annesini emiyor." ifadesini kullandı.

Baba Umut Tanas da bebeklerinin sağlığına kavuşmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Çok teşekkür ediyoruz, bayağı ilgilendiler, her sorduğumuzda net bir şekilde bize cevap verdiler. İçimiz bayağı rahat buradan ayrılıyoruz." dedi.???????

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Ameliyat, Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapalı Yemek Borusuyla Doğan Bebek Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:10 Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti’den geldi Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti'den geldi
20:54 Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi İşte tüm detaylar Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi! İşte tüm detaylar
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
20:22 Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu
20:01 İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı
09:04 Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti
08:59 Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi
08:48 Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi
08:42 İstanbul’a kar yağacak mı Uzmanlardan cumartesi uyarısı İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı
08:32 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
08:19 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye ’’Evet’’ dedi Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye ''Evet'' dedi
08:17 Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı
08:01 Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş
07:51 Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 21:37:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kapalı Yemek Borusuyla Doğan Bebek Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.