Kar Yağışı 5 İlde Yolları Kapadı - Son Dakika
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Kar Yağışı 5 İlde Yolları Kapadı

Kar Yağışı 5 İlde Yolları Kapadı

Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar nedeniyle 527 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

07.02.2025 12:17
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Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 527 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle Araklı'da 3, Çaykara'da 9, Dernekpazarı'nda 4, Köprübaşı'nda 3 ve Maçka'da 2 olmak üzere toplam 21 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun????

Giresun'da önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 432 köy yolundan 272'si ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezinde 13, Alucra'da 18, Bulancak'ta 15, Çamoluk'ta 5, Çanakçı'da 3, Dereli'de 23, Doğankent'te 1, Espiye'de 6, Görele'de 24, Güce'de 2, Keşap'ta 10, Piraziz'de 3, Şebinkarahisar'da 7, Tirebolu'da 17 ve Yağlıdere'de 13 olmak üzere kapalı durumdaki 160 köy yolunda çalışma yapıyor.

Rize

Rize'de etkili olan kar sebebiyle Ardeşen'de 8, İkizdere'de 9, Çamlıhemşin 2 ve Fındıklı'da 1 olmak üzere toplam 20 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması yürütüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar ve tipi nedeniyle kent merkezinde 89, Kelkit'te 75, Köse'de 14, Kürtün'de 34, Şiran'da 63 ve Torul'da 37 olmak üzere 312 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 101. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresine bağlı 68 personel, 34 araçla yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri cadde, sokak ve yan yollarda birikmiş karları temizlemeye çalışıyor.

Bayburt

Bayburt'un Demirözü ilçesinde iki gündür aralıklarla etkili olan kar sebebiyle ilçeye bağlı 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokakları temizlediği ilçede, Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarındaki yollarda küreme ve tuzlama yapıyor.

Ordu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 19 ilçede 615 personel, 324 araç ve iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Hafta başında yüksek rakımlı ilçelerde başlayan kar yağışının, çarşamba gününden itibaren etkisini artırdığına işaret edilen açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ekiplerin her saat çalıştığı anlatıldı.

Açıklamada, Korgan'da kar kalınlığının 90 santimetreye, Akkuş, Aybastı, Gürgentepe, Kabadüz, Kumru ve Ulubey'de ise 70-80 santimetreye ulaştığı kaydedildi.

Önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, sadece bir günde 88 hasta ve 62 cenazeye de müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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