Kar Yağışının Keyfini Çocuklar Çıkardı

KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın durmasını fırsat bilen çocuklar, dışarı çıkarak eğlendi. Çocuklar, aileleriyle birlikte karla kaplı alanlarda kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak keyifli anlar yaşadı.
Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),
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