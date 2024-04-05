Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Mehmetçikle iftar yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bayraktaroğlu, Hakkari Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında ve Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Hakkari'deki faaliyetlerinin ardından Pençe-Kilit Harekat bölgesinde de inceleme ve denetlemeler yapan Bayraktaroğlu, bölgede görevli Mehmetçikle iftarda bir araya geldi.
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Çıldır Kaymakamlığı, personeline yönelik düzenlediği iftar programıyla bir araya geldi. Kaymakam M. Enes İpek ve eşi Emine İpek, kaymakamlık personeli ve aileleriyle birlikte Çıldır taziye evinde gerçekleştirilen iftar yemeği programında buluştu. İftar sonrası davetlilerle ilgilenen Kaymakam İpek ve eşi, teşekkürlerini iletti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların yoğun alışveriş yaptığı noktalarda denetimlerini artırdı. Şeker ve çikolata ürünlerinin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Roman vatandaşların sosyal ve çalışma hayatına katılımlarını desteklediklerini belirterek, yeni projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.
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