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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Mehmetçikle iftar yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bayraktaroğlu, Hakkari Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında ve Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Hakkari'deki faaliyetlerinin ardından Pençe-Kilit Harekat bölgesinde de inceleme ve denetlemeler yapan Bayraktaroğlu, bölgede görevli Mehmetçikle iftarda bir araya geldi.