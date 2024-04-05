Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Mehmetçikle iftar yaptı - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Mehmetçikle iftar yaptı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari'deki birlikleri denetledikten sonra Pençe-Kilit Harekat bölgesinde görevli Mehmetçikle iftar yaparak bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre Bayraktaroğlu, Hakkari Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

05.04.2024 11:03  Güncelleme: 11:06
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Mehmetçikle iftar yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bayraktaroğlu, Hakkari Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında ve Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Hakkari'deki faaliyetlerinin ardından Pençe-Kilit Harekat bölgesinde de inceleme ve denetlemeler yapan Bayraktaroğlu, bölgede görevli Mehmetçikle iftarda bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Mehmetçikle iftar yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Mehmetçikle iftar yaptı - Son Dakika
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