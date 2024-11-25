Kara yollarında bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kara yollarında bakım çalışmaları sürüyor

Trafik işaretlerine uyulması gereken pek çok yol kesiminde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

25.11.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları 134-136. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Köşk- Yenipazar kavşakları 0-15. kilometrelerinde şev çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Konya-Karaman- Ereğli çevre yolundaki Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Çumra ve Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka-Hendek kavşakları 12-13. kilometreleri İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafik akışı diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Kayseri- Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-İspir yolunun 13-30. kilometrelerindeki 15 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemleri temizlik çalışması sebebiyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Isparta- Eğirdir yolunun 37-38. kilometrelerinde kavşak ve kaldırım düzenleme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara yollarında bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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