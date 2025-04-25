Kara Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Babaeski- Lüleburgaz kavşakları 86-91. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Bala- Karakeçili yolunun 42-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Burdur- Antalya yolunun 95-96. kilometrelerinde (Kepezüstü mevkisi) köprülü kavşak ve diğer yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yozgat- Kırıkkale yolunun 68-71. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 9-10. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 21-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Çan-Çanakkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İyidere- Rize yolunun 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.