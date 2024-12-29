Kara Yollarında Çalışmalar ve Ulaşım Uyarısı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kumburgaz kavşakları kesimi 4-5. kilometrelerindeki Çatalca Gümrük Araç Alt Geçit Köprüsü'nde derz yenileme çalışmaları sebebiyle 5 Ocak 2025'e kadar kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) şerit daraltması uygulanacak. Bu bölgede ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Ankara- Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerinde bulunan Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Turgutreis-Bodrum-Milas yolunun 9-11. kilometrelerinde iksa duvarının çökmesi dolayısıyla Turgutreis-Bodrum yönü trafiğe kapatılarak ulaşım eski belediye yolundan gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 16-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları ve 49-51. kilometrelerinde Devlet Demiryolları köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri- Niğde yolunun 14-20. ve Manavgat- Alanya yolunun 2-6. kilometrelerinde yol yapım, Sakarya-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde ise kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Batman-Hasankeyf- Midyat yolunun 9-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Batman-Hasankeyf istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 53. kilometresinde (Trabzon şehir geçişi Ganita mevkisi), Trabzon- Akçaabat yönünde, ekolojik köprü yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten sağlanıyor.