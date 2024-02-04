Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Bozkurt: Yetkisiz atıldım işimi geri istiyorum

Görevinden istifa eden Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia edip CİMER'e şikayette bulunan Büşra Bozkurt, MB'nin yeni Başkanı Fatih Karahan'dan göreve iadesini talep etti. Bozkurt, "Sadece mağduriyetimi dile getirdim. Olay için 'operasyon' dendi. Yalancılıkla suçlandım. Ancak gerçek ortaya çıktı. Yeni atamanın ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İşime bir an önce kavuşmayı bekliyorum." dedi.