Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe- Urla Kavşağı kesiminin 21-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Narlı- Gaziantep Batı Kavşağı kesiminin 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılıyor. Ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleşiyor.
Sakarya- Hendek yolunun 4-5. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Trabzon- Rize yolunun 6. kilometresinde (Yalıncak PTT mevkisi) yaya üst geçidi montajı nedeniyle saat 18.00'e kadar her iki istikamette ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Konya- Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.
Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Fatsa- Ordu yolunun Fatsa şehir geçişinde bulunan Bolaman-1 Köprüsü'nün tabliye betonu onarım çalışmaları nedeniyle Samsun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bingöl- Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Hatay'da meydana gelen depremde 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, evlatlarının acısını unutamadığını belirterek her gün mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi. Depremin üstünden bir yıl geçmesine rağmen annenin acısı hala taze ve her gün mezarlıkta çocuklarının fotoğraflarıyla teselli bulmaya çalışıyor.
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Portekiz Ligi'nde oynanacak olan Famalicao-Sporting Lizbon maçı, taraftarlar ile polis arasında çıkan kavga sebebiyle ertelendi. Stadyum çevresinde çıkan taşlı ve şişeli kavgada çok sayıda kişi yaralandı.
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