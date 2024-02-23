Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan Kavşağı 7-8. kilometrelerindeki onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü emniyet şeridinin trafiğe kapatılmasından dolayı ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
İzmir- Aydın Otoyolu 1-4. kilometrelerindeki Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın-İzmir istikametinde iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İstanbul- Şile yolunun 12-13. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması dolayısıyla 22.00-06.00 saatleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Ödemiş-Kaymakçı- Kiraz yolunun 5. kilometresinde köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
Seydikemer- Söğüt yolunun 3-4 kilometrelerinde Söğüt istikametinin yol yapım çalışmalarından dolayı trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım Seydikemer istikametinde tek şeritten çift yönlü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Diyarbakır- Mardin yolunun 14-16. kilometrelerinde eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Çanakkale-Çan yolunun 18-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Artvin- Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde bulunan 20 tünel ile güzergahlarında temizlik ve drenaj sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle bugün saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.
Karakurt-Erzurum yolunun 16-18. kilometrelerindeki yol bakım onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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