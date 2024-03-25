Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- Ankara yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden devam ediyor.
Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Tarsus- Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.
Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı dolayısıyla bölünmüş yolun Tirebolu- Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Akseki- Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde Biga-Bandırma istikametindeki kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü devam ediyor.
Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
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ANKA HABER AJANSI 25 MART PAZARTESİ GÜNDEMİ
Kırıkkale'den geçen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi alarm veriyor. Baraj sularının çekildiği alanda koyunların otladığı görüldü. Kırıkkale'de karsız ve yağmursuz geçen bir kış mevsiminin ardından bahar yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının yükseldiği kentte, kuraklık tehlikesi alarm veriyor. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın beslediği Kapulukaya Barajı'nda da su seviyesi düştü. Karaahmetli köyünde çiftçilik ve besicilik yapan Türkyılmaz ailesi, su seviyesinin düşmesi ile baraj yatağında küçükbaş hayvanlarını otlatıyor. Sivas ilindeki Kızıldağ'ın yamacından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun'dan geçerek Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta da su seviyesi düştü. Bin 355 kilometre uzunluğundaki ırmakta adacıklar ortaya çıktı. Besicilik yapan Ali Türkyılmaz, baraj suyunun yaklaşık 50 metre kadar çekildiğini belirterek, kış mevsiminde de yeterli miktarda kar ve yağmurun yağmadığını söyledi. Çiftçilerin de kuraklıktan etkileneceğini ifade eden Türkyılmaz, sulama yapılamazsa mahsulün de olmayacağını ve bu durumun çiftçiler için kötü olduğunu belirtti.
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