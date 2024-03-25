Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
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Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. İstanbul-Ankara yolunda yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda şev kayması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden devam ediyor. Ankara-Kırıkkale yolunda şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü sürdürülüyor. Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunda ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Zonguldak-Devrek yolunda şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunda deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Akseki-Manavgat yolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Bandırma-Biga yolunda kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü devam ediyor. Tokat-Niksar yolunda şev tanzimi, Refahiye-İliç yolunda ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

25.03.2024 08:45  Güncelleme: 08:48
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- Ankara yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden devam ediyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Tarsus- Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı dolayısıyla bölünmüş yolun Tirebolu- Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Akseki- Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde Biga-Bandırma istikametindeki kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü devam ediyor.

Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

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