Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı Kavşağı-Gümüşova Kavşağı kesimi arasındaki muhtelif kesimlerde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltma yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası Bolu Dağı Geçişi İstanbul istikameti, tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde 4 adet genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna aktarılarak Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola bağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti Zeytinler Kavşağından sonra 11-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı- Nurdağı Kavşağı kesimi 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.

Kayseri- Niğde yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 40-44. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü yapılıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bingöl- Solhan yolunun 1-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 4-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekiyor.

Tirebolu- Doğankent yolunun 10-32. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol şevi temizlik çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.