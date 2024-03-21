Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Manisa yolunun 8-10. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin sağ tüpü girişindeki heyelan önleyici fore kazık çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak kesimi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Seydikemer- Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde Söğüt istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Seydikemer istikametinden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.
Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sanat yapısı çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Karakurt- Erzurum yolunun 16-18. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
İzmit-Kandıra yolunun 58-60, Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'yi Irak/Kandil'de etkisiz hale getirdi. Hesenzade, Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile irtibatlı olarak örgüt propagandası yapmak ve eleman kazandırmakla görevliydi.
Yüksek yargıda seçim maratonu bugün başlıyor. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle ikisi mart ayı içinde olmak üzere 3 yüksek mahkemede de başkanlık seçimleri yapılacak. Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresi sona eriyor ve bugün Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek.
İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan şüphelilerden 510'u yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 18 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 55 fişek, 395 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 33 bin 32 araç ve 1572 motosiklet kontrol edildi ve sürücülere 737 bin 137 lira trafik cezası kesildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'yi Irak/Kandil'de etkisiz hale getirdi. MİT, PKK/KCK terör örgütü mensuplarını takip ederek Hesenzade'nin yerini tespit etti ve operasyon düzenledi. Hesenzade, Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile irtibatlı olarak örgüt propagandası yapmak ve eleman kazandırmakla görevliydi.
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerinde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için tuzlama çalışması yapıyor. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.
Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in makam odasında bir belediye personelini taciz ettiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Videonun internete düşmesinin ardından personelin belediye ile ilişiğinin kesildiği ifade edilirken, suçlamalar hakkında konuşan Demir "Taciz falan yok, kendisi kızım gibidir" dedi.
Ankara'nın kuzey ilçelerinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde başkentin merkezinde de etkisini gösterdi. Vatandaşlar okula ve işe gitmek için yola çıkarken kar yağışıyla karşılaştı. Sıcaklıkların yağışla birlikte 5 dereceye kadar düşeceği belirtiliyor ve Meteoroloji kar yağışının gün boyunca devam edeceğini öngörüyor.
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