Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle dikkatli olunmalı

Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 17-20. kilometrelerindeki Ankara istikametinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor. Bu noktada sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy- Altınova kavşakları 1-2. kilometrelerinde bakım onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sırasıyla sol-orta ve sağ-orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü'nün Çankaya Kavşağı istikameti genleşme derzi değişimi nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İstanbul-Ankara yolunun Bolu Dağı geçişi 43-45. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Özel yük taşıyan geniş araçların bu güzergahı kullanmamaları gerekiyor.

Eceabat-Gelibolu- Keşan yolunun 62-65. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 10-15. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Isparta- Eğirdir yolunun 15. kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle Isparta-Eğirdir gidiş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Isparta geliş istikametindeki şeritten iki yönlü sağlanıyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kelkit Kavşağı- Erzincan yolunun 19. kilometresinde Havaalanı Kavşağı'nda sinyalizasyon bakım onarım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.