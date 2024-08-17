Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Anadolu Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, Abant-Kaynaşlı kavşakları gibi birçok noktada çalışmalar sebebiyle trafik akışının kontrollü sağlandığı belirtildi.

17.08.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Körfez-İzmit Batı kavşakları 73-81. kilometreleri İstanbul- Ankara istikametinde üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde O-4 TEM Otoyolu tamamen trafiğe kapatılarak sürücüler, Körfez Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Buharkent-1 Kavşağı çıkışındaki çalışmalar sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Adapazarı- Mekece yolunun 8-10. kilometrelerindeki bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ taşıma üzerinden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 9-10, Kayseri- Niğde yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 0-57. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Bursa- Orhaneli yolunun 78-82. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kaş-Elmalı yolunun 5. kilometresinde Felen Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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