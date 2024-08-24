Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Anadolu Otoyolu, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun bazı kesimleri, TAG Otoyolu ve diğer birçok yol kesiminde çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

24.08.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul İstikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 45-46. kilometrelerinde (Akıncılar Köprülü Kavşağı) bölünmüş yolun iki yönü de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Kavşağın sağ kolunun trafiğe kapatılması sebebiyle Ankara yönünden gelen araçların otoyol ve TUSAŞ yönüne gidebilmesi için bir sonraki Veteriner Köprülü Kavşağı'ndan dönüş yapması, otoyol ile TUSAŞ yönünden gelen araçların Kahramankazan yönüne gidebilmesi için Saray Köprülü Kavşağı'ndan dönüş yapması gerekiyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde derz çalışması nedeniyle ulaşım Ulukışla Aksaray yönü kapatılarak Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Samsun- Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde bakım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Ankara Caddesi Çiğli istikameti 0-1. kilometrelerinde bağlantı kolunda genleşme derzi onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle yol 26 Ağustos-16 Eylül arasında araç trafiğine kapatılarak ulaşım Altınyol'dan gerçekleştirilecek.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Batı- Toprakkale kavşakları 0-1.kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikametinin 22-24. kilometreleri asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Karaman- Ermenek yolunun 62-76. ve 82-93.kilometrelerinde, Dinar-Dazkırı Çardak yolunun ise 40-45. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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