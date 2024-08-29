Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uyum sağlamaları gerekmektedir.

29.08.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Tüneli dahil) Ankara- İstanbul istikametinde, tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

İzmir çevre yolundaki K7 Köprülü Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işleri sebebiyle 8 Eylül'e kadar 23.00-05.00 saatlerinde Bornova'dan Buca istikametine giden bağlantı kolunda trafik akışı kontrollü sürdürülecek.

Ankara- Konya yolunun 0-1. kilometrelerinde drenaj çalışması dolayısıyla Konya-Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Mekece-Pamukova- Sakarya yolunun 11-13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sebebiyle Sapanca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Havza-Merzifon-Osmancık yolunun 56-58. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Konya- Antalya yolunun 28- 34. kilometrelerinde Demirkapı Tünelleri Konya istikametindeki yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Simav-Dağardı yolunun 59-60. kilometrelerindeki yapım ve menfez çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Abdipaşa- Ulus yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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