Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Tüneli dahil) Ankara- İstanbul istikametinde, tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

İzmir çevre yolundaki K7 Köprülü Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işleri sebebiyle 8 Eylül'e kadar 23.00-05.00 saatlerinde Bornova'dan Buca istikametine giden bağlantı kolunda trafik akışı kontrollü sürdürülecek.

Ankara- Konya yolunun 0-1. kilometrelerinde drenaj çalışması dolayısıyla Konya-Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Mekece-Pamukova- Sakarya yolunun 11-13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sebebiyle Sapanca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Havza-Merzifon-Osmancık yolunun 56-58. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Konya- Antalya yolunun 28- 34. kilometrelerinde Demirkapı Tünelleri Konya istikametindeki yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Simav-Dağardı yolunun 59-60. kilometrelerindeki yapım ve menfez çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Abdipaşa- Ulus yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.