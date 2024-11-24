Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Öğretmenlerle Buluştu - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Öğretmenlerle Buluştu

Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Öğretmenlerle Buluştu

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Yeni Nesil Köy Enstitüleri Derneği tarafından düzenlenen programda öğretmenler ve köy enstitüsü mezunlarıyla bir araya geldi. Kınay, öğretmenlerin dik duran nesiller yetiştirmesi gerektiğini vurguladı.

24.11.2024 10:48  Güncelleme: 10:50
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(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Yeni Nesil Köy Enstitüleri Derneği'nin düzenlemiş olduğu programda, öğretmenler ve köy enstitüsü mezunlarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Kınay, "Boyun eğmeyen, önünü iliklemeyen, dik duran öğretmenlerimizin yetiştireceği dik duran nesillere ihtiyacımız var" dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda Yeni Nesil Köy Enstitüleri Derneği tarafından düzenlenen programda öğretmenler ve köy enstitüsü mezunlarıyla buluştu. Kahvaltıya CHP Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülüş Demirpençe, Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Genel Başkanı Av. Gökhan Bal, Konak ve Karabağlar Belediye Meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Köy Enstitüleri'nin Türkiye'nin gelişmesinde sahip olduğu öneme değinen Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği İzmir Şube Başkanı Özgün Utku, Cumhuriyet'in aydınlanmacı eğitim felsefesini geleceğe taşımak için mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurgulamasının ardından konuşmasını tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak tamamladı.

Kınay: "Bu yolda en önemli süreç öğretmenlerimiz"

Öğretmenlerle ve köy enstitüsü mezunlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Buradaki herkes aslında Atatürk'ün yolculuğunun; laik, çağdaş, aydınlık, hepimizin hak ettiği yaşamın birer parçası" dedi. Herkesin bu yolda yürüdüğünü belirten Başkan Kınay, "Bu yol hepimizin yolu. Ama bu yolda en önemli süreç öğretmenlerimiz. Boyun eğmeyen, önünü iliklemeyen, dik duran öğretmenlerimizin yetiştireceği dik duran nesillere ihtiyacımız var. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri benim için Atatürk'ün Türkiye'sinin ve Cumhuriyet'in, en önemli yapı taşıdır" dedi.

"Öğretmenler gününü adına ve anlamına yakışır günlerde kutlamak için mücadele ediyoruz"

Kentlerde, o köy enstitülerinin ruhunu; dik duran, soran ve sorgulayan nesilleri hep beraber oluşturmak zorunda olduklarını vurgulayan Başkan Kınay, sokakta adım adım yürümek zorunda olduklarının altını çizerek, "Ben bunun bir parçası olduğum ve olmaya devam edeceğim için çok mutluyum. Aydınlık gelecek buralarda ve bu kalabalıkların çok daha fazlası var. Öğretmenler gününü adına ve anlamına yakışır günlerde kutlamak için mücadele ediyoruz ve ben biliyorum ki bu kutlamaları yapacağımız günlerin başlangıcını, yakında birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Öğretmenlerle Buluştu - Son Dakika

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