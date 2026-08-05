Karabağlar Meclisi\'nde Atık, Cemevi ve Afet Gündemi

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Meclisi'nin ağustos ayı ilk birleşiminde sahipsiz atıklarla mücadele, ruhsatsız hurda depolarına yönelik denetimler, Uzundere Cemevi'nin yeniden inşası, AKUT ile iş birliği ve Yeşilyurt Kapalı Pazaryeri'nin son durumu ele alındı. Başkan Helil Kınay, çevre kirliliğiyle mücadele ve afet hazırlıklarına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Karabağlar Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Helil Kınay idaresinde Meclis Salonu'nda yapıldı.

Meclis toplantısının açılışında, sahipsiz atık sorununa ilişkin sunum yapan Başkan Helil Kınay, özellikle sanayi ve işletmelerden kaynaklanan sahipsiz atıkların Karabağlar'ın en önemli çevre sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki buçuk yıldır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, meslek odaları ve sektör temsilcileriyle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Kınay, evsel atıkların belediyenin sorumluluğunda olduğunu ancak işletmelerden çıkan özel nitelikli atıkların ise ilgili mevzuat kapsamında lisanslı firmalar aracılığıyla bertaraf edilmesi gerektiğini ifade etti.

Belediyenin çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kendi sorumluluğu dışında kalan sahipsiz atıkları da toplamak zorunda kaldığını belirten Başkan Kınay, bu çalışmalar için 9 araç, 15 personel ve günlük yaklaşık 200 litre yakıtla ek mesai yapıldığını söyledi.

SAHİPSİZ ATIKLAR VE MOBİLYA ATIKLARININ BELEDİYEYE YILLIK YÜKÜ 80 MİLYON

Sahipsiz atıklar ve mobilya atıklarının belediyeye yıllık yaklaşık 80 milyon liralık ek yük getirdiğini bildiren Başkan Kınay, "Bu kaynak, asfalt, park, sosyal projeler, çocuklarımız, gençlerimiz ve Karabağlar'ın geleceği için kullanılabilir. Bu nedenle tüm kurumlarımız ve komşularımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi.

RUHSATSIZ HURDA DEPOLARINA DENETİM

Başkan Helil Kınay, ilçe genelinde ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 55 hurda deposunun tamamına yönelik mühürleme işlemleri yapıldığını, 51 dosya hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik yaklaşık 4 milyon liralık idari para cezası uygulandığını ifade eden Kınay, ortak denetimlerin, kamera destekli takip sistemlerinin ve kurumlar arası veri paylaşımının artırılacağını kaydetti.

TEMİZLİK ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Temizlik hizmetlerini güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü de belirten Başkan Kınay, geçen yıl yaklaşık bin çöp konteynerinin yenilendiğini, bu yıl da yeni konteynerlerin ilçeye kazandırılacağını söyledi. Vatandaşların belediyeye daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla yeni çağrı merkezinin de kısa süre içinde hizmete alınacağını açıklayan Başkan Kınay, mobil uygulamalar ve dijital iletişim kanallarıyla taleplere daha hızlı dönüş yapılacağını ifade etti.

UZUNDERE CEMEVİ İÇİN SÜREÇ HIZLANDI

Mecliste, deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelen Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkezi'nin yeniden inşasına ilişkin süreç de değerlendirildi. Başkan Helil Kınay, projenin önceki dönemde hazırlandığını ancak tasarruf tedbirleri nedeniyle yapım ihalesinin durdurulduğunu hatırlattı. Yaklaşık iki buçuk yıldır İzmir Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alevi-Bektaşi kurumları ile ilgili federasyonlar ve cemevi yönetimi ile temas halinde sürecin yürütüldüğünü belirten Kınay, ortak çözüm için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi tarafından hazırlanan proje ve gerekli belgelerin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletildiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yapım maliyetinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı yönündeki açıklamasının ardından protokol sürecinin başlatıldığını, çalışmaların kurumlar arası iş birliğiyle en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

AKUT İLE İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK

Karabağlar Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği arasında afetlere hazırlık çalışmalarını kapsayan işbirliği protokolünün yenilenmesine ilişkin önerge, mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Kınay, Bozyaka Pazaryeri altında bulunan İzmir Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Karabağlar Yerleşkesi'nin uzun yıllardır AKUT tarafından afet koordinasyon ve eğitim merkezi olarak kullanıldığını belirterek, merkezin İzmir ve Ege Bölgesi için de önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Kınay, Karabağlar Belediyesi'nin afetlere hazırlık çalışmalarını güçlendirmeye devam ettiğini vurgulayarak, Yaşar Kemal Mahallesi'nde yapımı süren Afet Koordinasyon Merkezi'nde de sona yaklaşıldığını ifade etti. Belediyenin arama kurtarma ekibi, mahalle afet gönüllüleri ve ilgili kurumlarla birlikte afetlere hazırlık çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Başkan Kınay, "En büyük temennimiz bu merkezleri hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmamak" dedi.

YEŞİLYURT KAPALI PAZARYERİ SONBAHARDA AÇILACAK

Mecliste yapımı devam eden Yeşilyurt Kapalı Pazaryeri de gündeme geldi. Soru önergesini yanıtlayan Başkan Kınay, yapım sürecinde gecikme yaşandığını ancak yüklenici firmaya gerekli idari işlemlerin uygulandığını belirtti.

Başkan Kınay, Yeşilyurt Kapalı Pazaryeri'nin sonbahar döneminde hizmete açılmasının planlandığını, yüklenici firmanın belediyeden herhangi bir alacağı bulunmadığını, hakediş ödemelerinin ise düzenli olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEK KOMİSYONDA

Karabağlar'da faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri, altyapı takımları ve engelli spor kulüplerine nakdi ve ayni destek sağlanmasına ilişkin önerge de mecliste görüşüldü. Önerge, ayrıntılı değerlendirilmek üzere Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Karabağlar Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, 7 Ağustos Cuma günü saat 16.00'da yapılacak.