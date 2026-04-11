Karabağlar Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Meclisi'nde görüşülen 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Helil Kınay, raporun bir yıllık hizmet, mali disiplin ve sahadaki çalışmaları ortaya koyduğunu belirtti.

Başkan Helil Kınay, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, bir yıl boyunca mahalle mahalle yürütülen çalışmaların ve sahadaki mücadelenin özeti olduğunu vurgulayarak, "Bu rapor yalnızca rakamlardan ibaret değil; 365 günden fazla emeğin ve sahadaki mücadelenin özetidir" dedi.

Muhalefet grubunun değerlendirmelerine yanıt veren Kınay, tüm eleştirilerin sürecin bir parçası olduğunu belirterek, "Eksiklerimizi görüp daha iyiye ulaşmak için bu değerlendirmeleri önemsiyoruz" diye konuştu.

Kınay, belediye çalışmalarının yalnızca ilçe belediyesiyle sınırlı olmadığını, bakanlıklar, büyükşehir belediyesi, STK'lar ve muhtarlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurguladı.

Faaliyet raporunun yeterince incelenmediğini savunan Kınay, bazı verilerin yanlış yorumlandığını belirtti. Özellikle konteyner alımları üzerinden yapılan eleştirileri örnek gösteren Kınay, hedeflenen ve gerçekleşen rakamların raporda açık şekilde yer aldığını ifade etti.

"Bütçe açığı yarıdan fazla azaldı"

Belediyenin mali performansına ilişkin verileri paylaşan Kınay, 2024 yılında yüzde 32,6 olan bütçe açığının 2025 yılında yüzde 14,8'e gerilediğini açıkladı.

Bu iyileşmenin sıkı mali disiplin ve kaynakların etkin kullanımıyla sağlandığını belirten Kınay, "Bir metrekare yer satmadan, borçlanmayı kontrollü yöneterek bütçe disiplinini sağladık" dedi.

Elektrik ve akaryakıt maliyetlerindeki artışa dikkati çeken Kınay, 2025 ile 2026 arasında elektrik giderlerinde yüzde 55'in üzerinde artış yaşandığını söyledi. Artan maliyetlere rağmen hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Sosyal belediyecilik ve yeni hizmet alanları

Çocuk akademileri, ileri yaş merkezleri, sosyal yardımlar ve kız öğrenci yurdu kapasite artışı gibi projelerin devam ettiğini belirten Kınay, sosyal belediyecilik anlayışını büyüttüklerini söyledi. Kınay, "Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal yaşamı güçlendiren projeleri de hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm ve 106 hektarlık alan

Karabağlar'da 106 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirten Kınay, süreçlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade etti.

Türkiye'de örnek gösterilen mahalle bazlı afet risk analizi çalışmasına dikkat çeken Kınay, 58 mahallede bilimsel verilerle afet planlaması yapıldığını söyledi.

"Mobilya atıkları için 75 milyon lira ek yük oluştu"

İlçede kontrolsüz şekilde bırakılan sanayi ve mobilya atıklarının belediyeye ciddi yük getirdiğini söyleyen Kınay, bu kalemin bütçeye yaklaşık 75 milyon TL ek maliyet oluşturduğunu ifade etti ve bu sorunun çözümü için tüm kurumlarla ortak çalışma çağrısında bulundu.

İstihdam ofisi aracılığıyla yaklaşık 1800 kişinin iş sahibi olduğunu belirten Kınay, sosyal projelerin sadece hizmet değil, doğrudan yaşamı etkileyen çıktılar ürettiğini söyledi.

"Bir metrekare yer satmadan bütçeyi yönettik"

Mali disiplinin altını çizen Kınay, bir metrekare yer satmadığını, vergi borcuna karşılık SGK'ya taşınmaz devretmediğini belirterek güncel vergi borcunun bulunmadığını belirtti.

Personel sayısının arttırılmadan hizmet kapasitesinin korunduğunu vurgulayan Kınay, "Tüm zorluklara rağmen hizmet üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Belediye personeline de teşekkür eden Kınay, yaklaşık bin 600 çalışanın sahada büyük bir emek verdiğini belirterek, "Her rakamın, her fotoğrafın, her cümlenin arkasında büyük bir emek vardır ifadelerini kullandı.

Göreve başladığı andan itibaren sahada aktif bir belediyecilik sergilediklerini ifade eden Başkan Kınay, Karabağlar için yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar makam aracıyla 185 bin kilometrelik mesafe katettiklerini vurguladı.

Konteyner alımlarına net rakamlarla açıklama

Toplantının sonunda kayıtlara geçmesi adına kısa bir düzeltme paylaşan Başkan Kınay, özellikle mecliste sıkça gündeme gelen konteyner alımları konusunda net rakamları paylaştı. Kınay, kamuoyunda yalnızca "70 adet" rakamının öne çıkmasının eksik bir algı oluşturduğunu belirterek, Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 350 adet 1100 litre kapasiteli, ayrıca 70 adet 770 litre kapasiteli galvaniz çöp konteyneri olmak üzere toplam 420 adet konteyner satın alındığını söyledi.

Bu satın almaların yanı sıra, Türkiye Belediyeler Birliği ve farklı kurumlardan sağlanan hibelerle yaklaşık 350 adet ek çöp konteynerinin belediye envanterine kazandırıldığını ifade eden Kınay, böylece toplam sayının 770 adede ulaştığını belirtti. İhtiyaç duyulan yeni konteynerlerin de dönem içerisinde peyderpey tamamlanacağını kaydeden Kınay, temizlik altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi

Karabağlar Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu, mecliste yapılan değerlendirmelerin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Kınay, raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Sürece katkı sunan tüm paydaşların Karabağlar'ın gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Karabağlar'a daha iyi hizmet etmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karabağlar'da bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencileri de meclis toplantısını baştan sona takip etti. Toplantı sonunda Doç. Dr. Rükan Kutlu Korlu ve Maliye Topluluğu öğrencileri, Başkan Helil Kınay'a çiçek takdim etti.