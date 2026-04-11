ABD heyeti müzakere için Pakistan\'da

ABD ve İran heyetleri, 40 gün süren savaşın ardından ilan edilen ateşkesi kalıcı barışa dönüştürmek amacıyla Pakistan’ın başkenti İslamabad’da.

ABD HEYETİ İSLAMABAD'A ULAŞTI

ABD heyetine ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik ediyor. Heyette ayrıca, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner da yer alıyor.

ABD'NİN İRAN'DAN İLK İSTEĞİ "MAHKUMLAR"

ABD'li müzakerecilerin İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelerde, İran'dan ABD'li mahkumların serbest bırakılmasını isteyeceği öne sürüldü.

Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelerde İran'da tutuklu bulunan ABD'lilerin serbest bırakılmasını talep edecek.

Kaynaklar, yetkililerin bu konuda ne kadar baskı yapacaklarını henüz bilmediklerini kaydederken, bazı yetkililer de müzakerelerin zora girmesi durumunda bu talebin ertelenme olasılığı olduğunu aktardı.

Haberde, İran'da tutuklu olduğu bilinen 6 ABD'li olduğuna işaret edildi.

İRAN'IN HEYETİ 4 KİŞİLİK

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, başkanlığındaki heyet Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı.

İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti’nin yer aldığı heyet İslamabad’a vardı.

Haberde, İran’ın müzakerelerin başlaması için öne sürdüğü ön koşulların kabul edilmesi halinde bazı milletvekilleri ile güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki komisyonların da bulunduğu heyetin görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

TRUMP'TAN MÜZAKERE ÖNCESİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'dan ayrılırken uçağa binmeden önce basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

ABD heyetinin Pakistan'a uçtuğunu ve İran temsilcileriyle müzakere edeceğini belirten Trump, olası bir anlaşmanın ilk şartıyla ilgili, "Nükleer silah olmayacak. Biliyorsunuz, bence rejim değişikliği zaten gerçekleşmiş durumda ancak biz bunu hiçbir zaman bir kriter olarak belirlememiştik. Tek kriterimiz nükleer silah olmamasıydı. Anlaşmanın yüzde 99'unu da bu madde oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"İran'ın deniz kuvvetleri yok oldu, hava kuvvetleri, tüm uçaksavarları ve liderleri yok oldu. Tüm ülke yok oldu." diyen ABD Başkanı, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Trump, "Uluslararası sular olduğu için buna izin vermeyeceğiz. Eğer bunu yapıyorlarsa kimse yapıp yapmadıklarını bilmiyor ama eğer yapıyorlarsa izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Olası bir anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı'nın "otomatik olarak açılacağını" söyleyen Trump, bunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Trump, "Süreç kolay olmayacaktır ama şunu söyleyebilirim, o boğazın trafiğe açılmasını oldukça kısa bir süre içinde sağlamış olacağız." dedi.

ABD Başkanı Trump, bir soru üzerine İran'la müzakereler konusunda yedek bir plana ihtiyaç duymadıklarını belirterek, "Bir yedek plana ihtiyacınız yok. Bizim elimizde zaten bir plan var. Karşı tarafın ordusu yenilgiye uğratıldı, askeri güçleri tamamen yok oldu." diye konuştu.

Trump, İran'ın müzakerelerde sunulacak şartları kabul edeceğine inancını ifade etti.

Söz konusu müzakereye ilişkin Trump, "Yarın bir araya gelecekler. Tüm sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz." dedi.

Trump, İran'la ilgili, "Onlar, yani karşı taraf, önceki başkanlarla tam 47 yıldı