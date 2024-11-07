Karabağlar'da Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri Başladı

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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu, Eğitim ve Burs Komisyonu, Muhtarlar ve Mahalle Meclisleri Komisyonu ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği 'bağımlılıkla mücadele' seminerleri Eskiizmir Semt Merkezi'nde başladı.

Karabağlar Belediyesi, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde başlattığı seminer programlarıyla aileleri bilinçlendirmeyi ve çocukları korumayı amaçlıyor. Bu kapsamda düzenlenen seminerin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Kınay, "Burası bizim evimiz ve ailemiz. Belediyenin temel hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetlerine de önem veriyoruz" dedi. Başkan Kınay, madde bağımlılığına karşı mücadele komisyonunun görev başında olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

" Türkiye'de madde kullanım yaşının 8-10 yaşlarına kadar düştüğünü ve sentetik uyuşturucuya bağlı ölümler açısından Avrupa'da üst sıralarda olduğumuzu unutmamak gerek. Biz bu yüzden ailelere, sokaklara, mahallelere ulaşıyoruz. Karabağlar'da yalnız değiliz. Devletin ilgili kurumları görevlerini yaparken, biz de sosyal ortamda bu etkinlikleri gerçekleştirerek yalnız olmadığınızı hissettirmenin önemini biliyoruz."

Başkan Kınay, tüm komisyonların el ele vererek başlattığı bu çalışmanın mart ayına kadar süreceğini ve Karabağlar'ın her mahallesinde düzenlenecek seminerlerle anne-babalara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi aktarılacağını dile getirdi. Kınay, "Bu kapıdan çıktığımızda hepimiz el ele omuz omuza olacağız. Çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkacağız. Bu adımları Karabağlar'da daha da büyüterek sürdüreceğiz. Çünkü o çocukların hepsi benim çocuğum, hepsi benim kardeşim. Hepimiz bir aileyiz ve bu ailenin gereğini hep beraber yapacağız" diye konuştu.

"Ergen Çocuklara Nasıl Davranmalı" konulu eğitim

Başkan Kınay'ın konuşmasının ardından Karabağlar Belediyesi Sosyolog ve Aile Danışmanı Cem Arslanbuğa, "Ergen Çocuklara Nasıl Davranmalı" konulu bir seminer verdi. Arslanbuğa, ergenlik dönemindeki çocuklarla doğru iletişim kurmanın önemine dikkati çekerek, ailelere yol gösterici bilgiler sundu.

Bağımlılıkla mücadelede bilinçli ailelerin önemi

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği seminerler, özellikle 6-15 yaş arası çocukların ailelerine bağımlılık konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Program, ebeveynlerin çocuklarıyla doğru iletişim kurarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Mart ayına kadar devam etmesi planlanan seminerler, her ay farklı bir mahallede düzenlenecek. Etkinlik takvimi Karabağlar Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulacak.