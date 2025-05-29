Karabağlar'da Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı Kuruldu - Son Dakika
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Karabağlar'da Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı Kuruldu

29.05.2025 11:24
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Karabağlar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde hijyenik bir kurban satış ve kesim alanı oluşturdu. Alan sosyal tesisler, mescit ve geri dönüşüm imkanlarıyla donatıldı. Başkan Kınay, vatandaşı güvenli ve düzenli bir ortamda kurban alışverişi yapmaya davet etti.

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde hem vatandaşların hem de satıcıların ihtiyaçlarına yanıt verecek modern bir kurban satış ve kesim alanı oluşturdu. Bu yıl ilk kez uygulamaya konulan pilot projeyi Başkan Helil Kınay yerinde inceledi. Kınay, hijyenik, düzenli ve denetimli bir ortamda kurban satışı ve kesimi yapılabileceğini vurguladı.

Karabağlar Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, mülkiyeti Karabağlar Belediyesi'ne ait Uzundere Mahallesi'ndeki 11417 ada 1 parsel ile 11463 ada 1 parsel numaralı alanlar, 2025 yılı Kurban Satış ve Kesim Yeri olarak belirlendi.

Kura çekimi kamera kayıtlı, açık şeffaf bir ortamda yapıldı

Satış alanında yer almak isteyen vatandaşlardan 51'i küçükbaş, 38'i ise büyükbaş hayvan satışı için başvuruda bulundu. 15 Mayıs 2025 tarihinde kurban satış alanında, başvuru sahiplerinin huzurunda, ilgili görevlilerin katılımıyla ve kamera kaydı alınarak kura çekimi gerçekleştirildi. Açık, şeffaf bir şekilde yapılan kura sonucunda asil ve yedek listeler belirlendi. Küçükbaş yedek listesinde yer alan ve hayvancılığı fiilen sürdüren bazı vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına, alandaki kapasite de göz önünde bulundurularak yedek sıraya göre yer tahsisi sağlandı. Böylece toplamda 34 küçükbaş ve 20 büyükbaş olmak üzere 54 satış yeri oluşturuldu.

Modern alan

Alana sosyal tesisler, WC, duş, dinlenme alanı, gübre döküm alanı ve kafeterya kurulurken, satış yapacak personel için yaka kartları hazırlandı. Ayrıca vatandaşların ibadetlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için alanda bir mescit oluşturuldu. Hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla ise günde üç kez tankerlerle su temini sağlanacak.

Gübre geri dönüşüme kazandırılacak

Satış alanında oluşturulan gübre döküm alanında biriken atıklar, Kurban Bayramı sonrasında belediye ekipleri tarafından toplanarak Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Bu sayede atıklar, geri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirilerek çevresel fayda sağlanacak.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konteynerlerle kurban kesim alanları oluşturulacak. Bu kapsamda 3 kesim alanı ve görevli kasaplar alanda hazır bulunacak. Belediye ekipleri de 7/24 görev yapacak.

"Bayramın dayanışma ve huzur içinde geçmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kurban satış alanını ziyaret ederek satıcılarla bir araya geldi. Daha önce Kurban Bayramı döneminde yaşanan kargaşa, çevre kirliliği ve hijyen sorunlarının önüne geçmek amacıyla bu yıl önemli bir adım attıklarını vurgulayan Başkan Kınay "Her bayram döneminde kontrolsüz alanlarda yaşanan düzensizlikler hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de çevremizi olumsuz etkiliyordu. Bu yıl bu sorunlara kalıcı bir çözüm getirmek için denetimimizde, sağlık ve hijyen koşullarının sağlandığı özel bir alan oluşturduk. Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabileceği, satıcılarımızın da uygun koşullarda hizmet verebileceği bir düzen hazırladık" dedi.

Alanda tüm ayrıntıların düşünüldüğünü vurgulayan Başkan Kınay, "Kurban Bayramı'nın ruhuna yakışır şekilde dayanışma ve huzur içinde bir bayram geçirebilmemiz için tüm ekiplerimizle sahadayız. Karabağlar'da yaşayan her komşumuzun bu süreci gönül rahatlığıyla geçirmesi bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Belirlenen alanlar dışında kesime izin yok

Karabağlar Belediyesi yetkilileri, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve halk sağlığını korumak amacıyla belirlenen alanlar dışında sokaklarda, parklarda, açık arazi gibi yerlerde kurban kesimi yapılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı. Yetkililer, bu kurallara uymayan vatandaşlar hakkında ilgili mevzuatlar doğrultusunda cezai işlem uygulanacağını da belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı Kuruldu - Son Dakika

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