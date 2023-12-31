Karabük Belediyesi Kanyon Park Piknik Alanı Hizmete Açıldı

Karabük Belediyesi tarafından yapılan Kanyon Park piknik alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, törende yaptığı konuşmada, görevde olduğu 15 yıl içinde kayda değer 280 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Belediye olarak yapılan hizmetlere değinen Vergili, "Karabük'ün bir ucundan öbür ucuna kadar imarımız devam edecek. Kentsel dönüşümlerimiz devam edecek, şu anda bittiği yerler var, tekrardan tamamlanması gereken yerler var. İnşallah bunları tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Karabük Eğitime Destek Platformu toplantısı

Karabük Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Senato Toplantı Odası'ndaki toplantıya, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, önceki dönem AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Karabük Eğitime Destek Platformu Başkanı Hatice İpek, yönetim kurulu üyeleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, gençlik ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile diğer kurumlar arasında ortak koordinasyon, iş birliğinin sağlanması, ortak akıl doğrultusunda neler yapılabileceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Safranbolu Belediyesi yeni çöp araçlarını hizmete aldı

Safranbolu Belediyesi 6 yeni çöp aracını düzenlenen törenle hizmete aldı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle 5 çöp kamyonu ve 1 çöp taksi temizlik hizmetleri araç filosuna kazandırıldı.

Kira ödemek yerine sıfır araçlar satın aldıklarını ve gerçekleşen hizmetle gurur duyduğunu anlatan Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, "Bize ait olmayan araçlara her ay 500 bin lira ödüyorduk, satın aldığımız sıfır araçlar 3 yıl içinde kendini amorti edecek ve çok daha temiz bir Safranbolu'ya hepimiz sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

KBÜ'de şehitler adına fidan dikimi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker ve hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına KBÜ'de 212 fidan dikildi

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı program, dua edilmesiyle son buldu.