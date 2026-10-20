Karabük'te iddiaya göre 38 yaşındaki erkek, kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te iddiaya göre 38 yaşındaki erkek, kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı

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Karabük'te iddiaya göre kıskançlık tartışmasında 38 yaşındaki erkek, kız arkadaşı 31 yaşındaki kadın tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Ağır yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi, kadın gözaltına alındı.

KARABÜK'te Fuat G. (38), tartıştığı kız arkadaşı Gözde T. (31) tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Şüpheli kadın gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Gözde T. ile erkek arkadaşı Fuat G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gözde T., iddiaya göre mutfaktan aldığı iki ekmek bıçağıyla Fuat G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fuat G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fuat G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Şüpheli Gözde T.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaKarabükGüncelEkmekSon Dakika

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