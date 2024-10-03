Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı - Son Dakika
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Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

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Münevver Karabulut'u canice katledip cezaevinde intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün adli tıp uzmanları ve savcılar eşliğinde açıldı. Mezarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı, ceset bütünlüğü yoktu. Bu detaylar tutanağa da geçti" ifadelerini kullandı.

03.10.2024 13:20
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Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

FETHİ KABİR TALEBİ KABUL EDİLDİ

Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların üzerine Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi.

Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI

Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı. Garipoğlu'nun mezarı savcı ve Adli Tıp görevlilerinin gelmesinin ardından açıldı. Cenaze, tabut içinde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

"KEMİKLER VE KAFATASI DAĞINIKTI"

Mezarın açılmasına ilişkin detayları paylaşan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı, ceset bütünlüğü yoktu. Bu detaylar tutanağa da geçti. Ceset bütünlüğü olmadığı için kimlik tespiti yapmak fiilen olanaksız ama geldiğimiz noktada bu kimlik tespiti işlemi de yapılamadı. Çünkü ölenin herhangi bir yakını, Garipoğlu ailesinin herhangi bir ferdi veya komşusu yazılmıştı başsavcılık talimatıyla keza, bu da hazır edilmedi. Sadece avukatları meslektaşımız hazır bulundu.

Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

"ÖZELLİKLE DİŞLER İNCELENECEK"

Bizim müvekkillerimiz zaten çok acılı oldukları için, psikolojik olarak yeni bir travmayı kaldıramayacak olduklarından tercihen gelmemeyi uygun buldular. Ama mutlaka kimlik tespiti işlemi için ölenin yakınlarının hazır bulunması gerekirdi bu nedenle teşhis işlemi yapılamadı. Bunu da tutanağa yazdık biz. Kemik parçaları, küçük olanlar bırakıldı ama büyük olanlar ve kafatası steril bir şeye konularak Adli Tıp'a gönderildi. Özellikle dişler incelenecek."

Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu\'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

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Son Dakika Güncel Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • YUSUF CANER:
    af edin gitsin... Allahindan bulsun... 6 94 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    demekki sahte defin. adam kaçirilmis. yazık. 85 6 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    öldüğüne asla inanmıyorum 79 4 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    af edin gitsin. Allahindan bulsun 4 68 Yanıtla
  • Tolga Knight:
    Yaşayan birisini ölü olarak göstermek malesef ülkemizde nirvana o yüzden ne sonuç çıkarsa çıksın şaşırmayın 54 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    aileler için zor her iki aileye Allah sabır versin 19 35 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Tamam herşey anlaşıldı. kaçırıldı 50 2 Yanıtla
  • caps lock:
    Benim bildiğin kefen zamanla yok olur. 40 11 Yanıtla
  • Semih Öz:
    ekonomi ve enflasyonla boğuştuğumuz dönemde gündem değiştirmek için yapmadığımız kalmadı narin olayı soğumaya başlarken şimdide bu çıktı. artık ne kadar sürecek göreceğiz. 29 7 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    10 yıl oldu ne beklersin. insan bedeni 5 yılda çürüyor 30 5 Yanıtla
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