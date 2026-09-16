Karaca, Oğuzeli Devlet Hastanesi'nin kapalı bölümlerini Meclis'e taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaca, Oğuzeli Devlet Hastanesi'nin kapalı bölümlerini Meclis'e taşıdı

Karaca, Oğuzeli Devlet Hastanesi\'nin kapalı bölümlerini Meclis\'e taşıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde hizmete açılmayan ameliyathane, erişkin yoğun bakım, yenidoğan ve doğumhanenin gerekçesini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na sordu.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde ameliyathane, erişkin yoğun bakım ünitesi, yenidoğan ünitesi ve doğumhanenin aktif olarak hizmet vermemesine ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Karaca, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde, Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde ameliyathane, erişkin yoğun bakım ünitesi, yenidoğan ünitesi ve doğumhanenin fiziki alanlar ve altyapının önemli bölümünün mevcut bulunmasına rağmen neden hizmete açılmadığını sordu.

Hastanede anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanının görev yaptığını ancak "eksiklikler var" gerekçesiyle söz konusu bölümlerin hala hizmete açılmadığını belirten Karaca, bu nedenle Oğuzeli'nde yaşayan yurttaşların ameliyat, yoğun bakım, doğum ve yenidoğan hizmetleri için Gaziantep kent merkezindeki hastanelere yönlendirildiğini aktardı. Karaca, bu durumun özellikle acil sağlık hizmetlerine erişim açısından ciddi sorunlara yol açtığını kaydetti.

Karaca, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"-Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde ameliyathane, erişkin yoğun bakım ünitesi, yenidoğan ünitesi ve doğumhanenin halen hizmete açılmamış olmasının gerekçesi nedir?

-Hastanede, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı bulunmasına rağmen, aktif olarak hizmet vermemelerinin ya da uzmanlık alanlarıyla ilgili bölümlerin tam kapasiteyle çalışmamasının gerekçesi nedir? Eksiklikler nelerdir?

-Oğuzeli Devlet Hastanesi'nin hizmete açılmayan bölümler nedeniyle son bir yılda Oğuzeli ilçesinden Gaziantep merkezdeki hastanelere ameliyat, doğum, yoğun bakım ve yenidoğan hizmeti almak üzere kaç hasta sevk edilmiştir? Bu sevklerin bölüm ve yıllara göre dağılımı nedir?

-Oğuzeli Devlet Hastanesi'nin söz konusu bölümlerinin tam kapasiteyle hizmet vermesi için Bakanlığınız tarafından somut bir çalışma ve takvim oluşturulmuş mudur? Oluşturulmuşsa bu takvimin kamuoyuyla paylaşır mısınız?

-Oğuzeli halkının ameliyat, yoğun bakım, doğum ve yenidoğan hizmetlerine ilçede bulunan hastane üzerinden erişebilmesi için tüm bölümlerin daha fazla gecikmeden hizmete açılması konusunda Bakanlığınız acil olarak hangi somut adımları atacaktır?"

Kaynak: ANKA

Devlet Hastanesi, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Milletvekili, Sevda Karaca, Yenidoğan, Gaziantep, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaca, Oğuzeli Devlet Hastanesi'nin kapalı bölümlerini Meclis'e taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Eş-Şara’dan Erdoğan’a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Nihat Genç’in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma

11:45
Ferdi’nin arkadaşı geliyor Fenerbahçe’ye Premier Lig’den yıldız
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:34
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
11:30
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
10:40
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
10:23
Bahçeli’nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
09:59
Okul saldırısından aylar sonra ortaya çıkan detay Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti
Okul saldırısından aylar sonra ortaya çıkan detay! Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti
09:56
Trump’a Kongre’den İran darbesi 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 12:17:31. #7.12#
SON DAKİKA: Karaca, Oğuzeli Devlet Hastanesi'nin kapalı bölümlerini Meclis'e taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement