Karacabey Longozu Yağışlarla Şenlendi
Karacabey Longozu Yağışlarla Şenlendi

Karacabey Longozu Yağışlarla Şenlendi
09.03.2026 11:46
Marmara'daki Karacabey Longozu, son yağışlarla biyoçeşitliliği artırarak canlandı.

Marmara Denizi'nin Karacabey sahilinde birbirinden farklı canlı türlerine ev sahipliği yapan Karacabey Longozu (su basar ormanları), son dönemde etkili olan yağışlarla şenlendi.

Marmara Denizi'nin kıyısında, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altındaki Karacabey Longozu, birçok kuş türü için önemli bir beslenme, dinlenme ve üreme alanı niteliği taşıyor.

Kumlu yolları, büyük sazlıkları, heybetli ağaçları, yer yer su birikintileri ve dalyan gölüyle dikkati çeken, avlanmanın yasak olduğu longozda bulunan sulak alanlarda, yakın kırsal mahallelerin sakinlerine ait mandalar ve yerli ırk inekler serinliyor.

İzmir'den Bursa'ya yaklaşık bir asır önce göç eden Yörüklerin doğaya saldığı Orta Asya kökenli atlar da longozda sürüler halinde gezip nesillerini sürdürüyor.

Geçen yaz yaşanan olağanüstü kuraklık nedeniyle suyu azalan, doğal yaşamın olumsuz etkilendiği longozun bu kış etkili olan yağışlarla yeniden suyla dolması sevinçle karşılandı.

"Burada biyoçeşitlilik çok yüksek"

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, AA muhabirine geçen yıl olağanüstü bir kuraklık yaşandığını söyledi.

Dindar, yağışların ardından ekosistemde toparlanma gerçekleştiğini fakat riskin tam manasıyla geçmediğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Longoz ormanları kendine has bir ekosistemi olan, nadir habitatlardan ve özel koruma altında olan bölgeler. Burada biyoçeşitlilik çok yüksek. Geçen yıl yaşadığımız olağanüstü kuraklık döneminde longoz ormanlarında su seviyesi 'yok' denecek kadar azalmıştı. Bu yağışlarla birlikte ekosistemde bir toparlanma potansiyeli gerçekleşti. Zaten longoz ormanlarının anlamına baktığımız zaman su basar ormanlar olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla hem yeraltı suyu seviyelerinin yükselmesi hem de yağışlarla, taşkın sularıyla birlikte yılın belirli dönemlerinde suyun yükseldiğini görmek mümkün. Dolayısıyla geçen seneki kırılganlığın hala devam ettiğini söylemek durumundayız."

Kuş türleri için önemli bir alan

Longozun birçok kuş türüne de ev sahipliği yaptığını anlatan Dindar, kuşlar belirli dönemlerde hem üremek hem de dinlenmek için buradaki sulak alanı kullandığını kaydetti.

Dindar, kuraklığın olduğu dönemlerde kuşların da longoza uğramadığını belirterek, "Maalesef o kuşlar vatanından yerinden olmuş oluyor. Dolayısıyla sulak alan burada korunduğu vakit hem bu göçmen kuşların belirli dönemlerde yine aynı bölgeye gelerek burada hem üreme potansiyellerini gerçekleştirmesi hem de diğer biyoçeşitliliği sağlaması açısından kesinlikle önem arz ediyor." diye konuştu.

Su yönetiminin önemine değinen Dindar, şunları kaydetti:

"Longoz, pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuraklığın olduğu dönemlerde maalesef buradaki kuş sayılarında da azalmalar ve üreme potansiyelinde düşmeler görünüyor. Dolayısıyla eğer kurak bir durum söz konusuysa maalesef kuş türünde de bir aksama söz konusu oluyor. Kuşların üremesinde düşme söz konusu oluyor. O nedenle de sulak alanların mevcudiyetinin devam etmesi, üreme potansiyelleri ve gelen kuş türünün miktarının azalmaması açısından da oldukça önemli."

Kaynak: AA

Marmara Denizi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Karacabey, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karacabey Longozu Yağışlarla Şenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Karacabey Longozu Yağışlarla Şenlendi - Son Dakika
