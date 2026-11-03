Karacadağ'da bol yağış, göçerlerin kışlak dönüşünü aralık ayına öteledi

Karacadağ'daki yaylalarda mevsimsel yağışlarla bereketli bir sezon geçiren göçerler kışlaklara dönüş yolculuğunu erteledi.

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan 1957 metre rakımlı sönmüş yanardağ Karacadağ'ın eteklerindeki geniş alana yayılan bazalt taşlı yaylalar ve meralar, bölgede yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yanı sıra her yıl sürüleriyle gelen çok sayıda besicinin de tercihi oluyor.

Önceki yıllarda iklim değişikliği ve küresel kuraklığa bağlı yağış azlığı nedeniyle otların erken kuruduğu, su kaynaklarının erken çekildiği bölgede bu yıl beklenenin üzerinde düşen kar ve yağmurla yeşeren otlar tazeliğini, su kaynakları da doluluğunu koruyor.

Kuraklığın etkili olduğu yıllarda besiciler yayla sezonunu erken kapatıp kışlaklara dönerken bu yıl mevsimsel yağışlar sayesinde göçerler yayla sezonunu uzattılar.

"Aralık ayına kadar buradayız"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden Karacadağ'a gelen besicilerden Rıfat Yavuzer, AA muhabirine, bu sezonun bereketli geçtiğini belirterek, bundan dolayı kışlaklara geç dönmeyi planladıklarını söyledi.

Yavuzer, "Burası birkaç yıldır kurak geçiyordu çok sıkıntı çekiyorduk ama bu yıl Allah'a şükür bolluk, bereket içindeyiz. Otlar yeşerdi. Kuraklık nedeniyle ağustos-eylül aylarında geri dönüyorduk, bu sene aralık ayına kadar buradayız. Yağış olmadığı zaman hayvanlar hem zayıf kalıyor hem susuzluk yaşanıyor. Doğum erken olduğundan bu yıl sürüde de artış oldu. İnşallah o sıkıntılı günler geride kaldı. Bu sene yağışlar hayvanlar için çok iyi oldu. Yağış bize her anlamda katkı sağlıyor." dedi.

Yaklaşık 500 koyunu ve 50 keçisi bulunduğunu anlatan Yavuzer, "Sağım zamanında 2 ay boyunca sütü mandıraya veriyoruz. Ondan sonra peynir yapımına başlıyoruz. Yağ ve peynir yapıyoruz. Otlar iyi olduğu zaman hayvan daha da iyi oluyor, kilo alıyor, sütü de artıyor. O yüzden bu sene avantajımız çok oldu. Daha fazla süt ve peynir sattık, hayvanlar kilo da aldı. Bu sene çok güzel bir yıl geçirdik." diye konuştu.

"Karacadağ bu sene bereketliydi"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen besici Reşat Attila (56) ise dedelerinden miras kalan hayvancılıkla geçimini sağladığını belirtti.

Bu yıl çok güzel ve bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Attila, şunları kaydetti:

"Hayvanları sağıyoruz, sütünü, peynir ve tereyağı yapıp satıyoruz. Yağmur varsa bereket çoktur, yağmur yoksa bereket yoktur. Karacadağ'ın havası serindir, bu hava insanlara da hayvanlara da iyi geliyor. Bu yıl hava ve yağışlar güzel, su bol, bereket çoktur. Geçen sene kuraklık nedeniyle 50 tanker su getirdik. Bu yıl yağmur yağdı, su bol. Karacadağ bu sene yağmurdan dolayı bereketliydi. Kazanç sağladık. Bu sene her şey dört dörtlüktü, kuraklık yoktu."