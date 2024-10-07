Karaçi'de Terör Saldırısı: 2 Çinli Öldü

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İSLAMABAD, 7 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyinde bulunan liman kenti Karaçi'deki terör saldırısında 2'si Çin vatandaşı olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybederken, bir Çin vatandaşı da dahil olmak üzere çok sayıda kişi ise yaralandı.

Çin'in Pakistan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre teröristler Pazar günü 23.00 sularında ülkenin güneyindeki Sind eyaletinin başkenti Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında Port Qasim Elektrik Enerjisi Şirketi'nden gelen bir konvoya saldırdı.

Açıklamada, "Çin'in Pakistan Büyükelçiliği ve Konsolosluğu, terör saldırısını güçlü şekilde kınamakta, iki ülke vatandaşlarından hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmekte ve yaralıların ve ailelerinin acıları paylaşmaktadır" ifadeleri yer alırken, Çin tarafının olay sonrasıyla ilgili çalışmalarda Pakistan tarafıyla çalıştığı da belirtildi.

Polis, Pazar gecesi meydana gelen büyük patlamanın ardından çıkan yangında Karaçi'deki havalimanının yakınlarındaki çok sayıda aracın yandığını söyledi.

Açıklamada yaralıların tedavisini, saldırının kapsamlı bir biçimde soruşturulmasını ve faillerin şiddetli şekilde cezalandırılmasını sağlamak üzere Pakistan'ın elinden geleni yapması için Pakistan'daki Çin misyonlarının en kısa sürede acil durum müdahalesi başlattığı ifade edildi.

Büyükelçilik, aynı zamanda Pakistan'daki Çin vatandaşları, kurumları ve projelerinin güvenliğinin sağlanması için fiili ve etkin önlemlerin Pakistan tarafınca alınması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "Çin büyükelçilik ve konsoloslukları, Pakistan'daki Çin vatandaşları ve şirketlerini dikkatli olmaları, yerel güvenlik durumunu dikkate almaları, güvenlik önlemlerini güçlendirmeleri ve güvenlik önlemleri alma konusunda her türlü gayreti göstermeleri konusunda uyarmaktadır" denildi.

Yasadışı Belucistan Kurtuluş Ordusu sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlenirken, Pakistanlı yetkililer açıklamayı doğrulamadı.