Karaciğer Nakli Sonrası Safra Yolu Tıkanıklığı Mıknatıs Yöntemi ile Tedavi Edildi - Son Dakika
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Karaciğer Nakli Sonrası Safra Yolu Tıkanıklığı Mıknatıs Yöntemi ile Tedavi Edildi

Karaciğer Nakli Sonrası Safra Yolu Tıkanıklığı Mıknatıs Yöntemi ile Tedavi Edildi

İstanbul'da yaşayan Hikmet Atilla Türe, 2017 yılında karaciğer nakli sonrasında gelişen safra yolu daralması nedeniyle 7 yıl katetere bağlı hayat sürerken, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uygulanan mıknatıs yöntemi ile sağlığına kavuştu. Tedavi sonrası kateterden kurtulan Türe, sosyal hayatına yeniden dönerek mutluluğunu dile getirdi.

09.02.2025 10:48  Güncelleme: 10:50
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İSTANBUL'da yaşayan Hikmet Atilla Türe'ye (67), 2017 yılında karaciğer naklinin ardından safra kanallarında daralma sonucu 1 yıl sonra kateter takıldı. 7 yıl katetere bağlı yaşayan ve evden çıkamayan Türe, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde mıknatıs yöntemiyle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

İstanbul'da 2017 yılında karaciğer nakli olan Hikmet Atilla Türe, safra kanallarının daralmasıyla 1 yıl sonra kateter takıldı. 7 yıldır hayat kalitesi düşen, evden çıkamayan Türe, birçok sağlık merkezinde tedavi oldu, fakat işlemler fayda sağlamadı. Son olarak AÜ Hastanesi'ne gelen Hikmet Atilla Türe'nin tedavisine, Girişimsel Radyoloji Ünitesi'nde başlandı. Hikmet Atilla Türe, Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Haydar Adanır ve AÜ Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özhan Özgür'ün mıknatıs yöntemiyle gerçekleştirdiği, safra yollarını açma operasyonunun ardından sağlığına kavuştu.

'MIKNATIS YÖNTEMİYLE SAFRA YOLUNU AÇTIK'

Türe'nin 7 yıl kateterle zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Doç. Dr. Haydar Adanır, "Hikmet Bey, 2017 yılında farklı bir merkezde karaciğer nakli olan bir hastamız. Karaciğer nakli olan hastaların yaklaşık yüzde 20 ila 30'unda ilk 1 yıl içerisinde safra problemleri ile karşılaşabiliyoruz. Safra yollarının dikildiği bölgede darlık söz konusu olabiliyordu. Hastamızda da bu rahatsızlık görüldü. Dışardan kateter takılarak safra dışarı alınıyordu. Girişimsel radyolojide mıknatıs yöntemiyle safra yolunu açtık. Şikayetlerini de ortadan kaldırdık. Kendisi 6 yıldır torba ile yaşıyordu. Sosyal açıdan torba çok büyük bir sıkıntı. Nakilli hastalar için de enfeksiyon riski taşıyor. Hastamızın bu işlemle birlikte böyle bir problemle karşılaşacağını düşünmüyoruz" dedi.

'KATETER KARACİĞER KAYBINA YOL AÇACAKTI'

Operasyonlarda mıknatıs yönteminin yüzde 95'e kadar başarılı bir uygulama olduğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Özhan Özgür, "Hastamız, Girişimsel Radyoloji Ünitemize karaciğer nakli sonrasında safra yolları tıkanıklığı ile başvurdu. 7 yıldır tıkalı safra yollarına kateter takılmış. Daha önce birçok yöntem denenmiş ve çözüm bulunamamış. Biz de gastroenteroloji ve girişimsel radyoloji uzmanının birlikte yapacağı mıknatıs yöntemi operasyonuyla tedavi olabileceğini düşündük ve uyguladık. Bu sistemin başarılı olduğunu da gördük. Son kontrollerimizde safra yolunun açıldığını, safranın doğal akım yönü olan bağırsağa ilerlediğini tespit ettik. Kateteri de karaciğerden çıkararak hastamızı sağlığına kavuşturduk. Kateterin safrayı boşaltması hayat kalitesini düşürdüğü gibi karaciğer kaybına da yol açacaktı. Şimdi ise dış ortamdan bağımsız bir karaciğeri mevcut" diye konuştu.

'SON DERECE BAŞARILI BİR YÖNTEM'

Katetere bağlı yaşamanın hayat kalitesini düşürdüğünü belirten Özgür, "Hastamızın tüm sosyal hayatını etkiliyordu. Karaciğerden dışarı çıkan bir hortum, ona bağlı torba ve safra sıvısı ile yaşamak hastamızı olumsuz etkiliyordu. Markete gitmek bile büyük bir sıkıntı. Tıkanmış safra yolu nedeniyle karaciğeri dahi kaybedebilirdik. Mıknatıs yönteminden önce stentlerle yolu açmaya çalışıyoruz. Onlarda başarısız olursak ve açabileceğimiz yolun bağırsakla ilişkisi mıknatıs yöntemine uygunsa gerçekleştirebiliyoruz. Son derece başarılı bir yöntem. Mıknatıs yöntemi 4 ila 5 yıldır uygulanıyor. Birkaç büyük merkez ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılıyor. 7 yıldır kateterle yaşayan hastamıza bu yöntemi uygulamak oldukça önemliydi" ifadelerini kullandı.

'7 YILDIR HAYATLA BAĞLANTILI DEĞİLDİM'

Yeniden sağlığına kavuştuğu için mutluluğunu dile getiren Hikmet Atilla Türe, "2017'de karaciğer nakli oldum. 2018'de safra kanallarımda oluşan daralmadan dolayı birçok yöntem uygulandı. Kateter takıldı ve tüm hayatımı olumsuz etkiledi. Sağlığım için onunla yaşamak zorundaydım. Torbanın boruları ayaklarıma takıldığı için dışarı çıkmamı engelliyordu. Özhan ve Haydar hoca bana mıknatıs yönteminden bahsetti fakat referans alabileceğim bir hasta yoktu. Denememizde başarılı olduk. Şu anda hastalığımla ilgili bir derdim kalmadı. Artık eşofmandan kurtulup pantolon giyebileceğim. 2 yıl hiç odadan çıkmadım. 7 yıldır hep evdeydim, hayatla bağlantılı değildim. Artık çok mutluyum, psikolojim düzeldi. Sosyal bir insan olmaya başladım" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karaciğer Nakli Sonrası Safra Yolu Tıkanıklığı Mıknatıs Yöntemi ile Tedavi Edildi - Son Dakika

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