Karadeniz- Akdeniz Yolu yeniden ulaşıma açıldı

ORDU - Ordu'da, heyelan sonrası ulaşıma kapanan ve dolaylı olarak 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu yeniden ulaşıma açıldı.

10 Temmuz 2023 tarihinde, sağanak yağış sonucu meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapanan Mesudiye ile Ulubey ilçeleri sınırındaki Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Darıcabaşı Tüneli girişinde yürütülen çalışmalar tamamlanarak, yol yeniden ulaşıma açıldı. Yaklaşık 5 ay süren Çağlayan Köprüsü'nün imalatlarının tamamlandığını ve yolun yeniden ulaşıma açıldığını belirten Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, sürücülere ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ordu Valisi Muammer Erol da, heyelan sonucu ulaşıma kapanan yolun yoğun bir çaba ve gayretle yeniden ulaşıma açılmasını sağlayan Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ve Karayolları Teşkilatına teşekkür etti.