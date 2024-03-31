Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt\'ta yerel seçimler başladı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.
Trabzon'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler oy kullanıyor.
Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi'ndeki Ticaret İlkokulu'nda vatandaşlar oy kullanmak için sıra oluşturdu ve saat 07.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı.
İl genelinde, 2 bin 256 sandıkta toplam 619 bin 603 seçmen oy kullanacak.
Seçim dolayısıyla il genelinde 2 bin 384 polis, 1351 jandarma, 12 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olmak üzere 3747 personel görev yapıyor.
Şalpazarı ilçesinde oy kullanmaya giden kadınlar, yöreye özgü kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.
İlçeye bağlı Doğancı, Çamlıca ve Sayvançatak mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, Çepni kültürünün devamı olan ve el dokumasıyla yapılan yöresel ağasar elbiseleriyle oy kullandı.
Akçaabat ilçesindeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde tedavisi devam eden Mustafa Şener, İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince hastaneden araçla alınarak Meşeli Mahallesi'nde oy kullanacağı okula getirildi.
Sağlık personelinin sınıfa kadar eşlik ettiği Şener, oyunu kullandıktan sonra tekrar hastaneye ulaştırıldı.
Ordu
Ordu'da 604 bin 851 seçmen, 2 bin 240 sandıkta oy kullanacak.
Seçmenler, Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ve çeşitli okullarda, yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti.
Giresun
Giresun'da da vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor.
İl genelinde 1464 sandıkta toplam 361 bin 334 seçmen oy kullanacak.
Kentte 1457 polis, 1455 jandarma, 30 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olmak üzere 2 bin 942 personel görev yapacak.
Rize
Rize'de ise 1067 sandıkta 260 bin 451 seçmen oy verecek.
Vatandaşlar, oylarını Kurtuluş İlköğretim Okulu ve Dağsu Mahallesi'ndeki ÇAYKUR çay alımevi de dahil çeşitli noktalarda kullanıyor.
Artvin
???????Artvin'de, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenlerin oy kullanması devam ediyor.
Merkeze bağlı Çamlık Mahallesi'ndeki Vakıfbank İlkokulu ile Dere Mahallesi'ndeki Karadeniz Bakır İlkokulu'nda vatandaşlar saat 07.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı.
İl genelinde, 668 sandıkta 135 bin 225 seçmen oy kullanacak.
Vali Cengiz Ünsal, eşi Yasemin Ünsal ile Gazi Ortaokulu'ndaki "1014" numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Ünsal, gazetecilere, seçim sürecinin Artvin'de huzur ve sükunet içinde devam ettiğini söyledi.
Vatandaşın milli iradesinin tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımasına yönelik olarak her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Ünsal, il genelinde 1405 güvenlik personelinin görev yaptığını kaydetti.
Gümüşhane
Gümüşhane'de vatandaşlar Atatürk Kültür Merkezi'nde de oy kullanmak için sıra oluşturdu.
İl genelinde 594 sandıkta, 106 bin 625 seçmen oy kullanacak.
Bayburt
Bayburt'ta seçmenler, Veli Şaban Mahallesi'ndeki 21 Şubat İlkokulu'nda da oy kullanıyor.
Şehir genelinde 303 sandıkta 59 bin 563 vatandaş oy kullanarak, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçecek.
Son Dakika › Güncel › Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yerel seçimler başladı - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy kullandı. Kacır, seçimlerin demokrasinin bayram günü ve milli iradenin nihai tecelli adresi olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı için yapılan plan ve programlarla Türkiye'nin küresel düzeyde atılım dönemi olmasını hedeflediklerini ifade etti.
Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini ve Yağmur'un da ayağı alçıya alındığı için Survivor'a dönemeyeceğini açıkladı. Takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi yapılacağını belirtti. Kıran kırana geçen mücadeleyi Kırmızı Takım saniyelerle kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Hakan Hatipoğlu oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli, seçimlerin bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diledi ve milletin daha güzel günler ve seçimler yaşamasını temenni etti.
Van'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek Van Gölü sahiline gitti. Seçim sürecinin yorucu geçtiğini belirten vatandaşlar, oy kullandıktan sonra stres atmak için aileleriyle sahilde vakit geçirdi.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemini Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Hatipoğlu, seviyeli bir kampanya yürüttüklerini ve seçim sonucunu kavgasız bir şekilde beklediklerini belirtti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise güzel sonuçlar çıkmasını temenni ettiklerini ifade etti.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı. Vali Akkoyun, seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullanmalarını sağlamak için güvenlik tedbirleri aldıklarını belirtti. Mardin'de 10 ilçede kurulan sandıklarda 555 bin civarında seçmenin oy kullandığı ifade edildi.
Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmenin bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmesi bekleniyor. Oy verme işlemleri devam ederken, yurttaşlar sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak için Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'na gitti ve oy kullandı. Vali Aydoğdu, vatandaşlarla selamlaşarak demokrasinin güzel bir örneğini yaşadıklarını belirtti.
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