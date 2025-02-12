Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden 19 Amatör Kulübe 900 Bin TL Nakdi Yardım

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kentteki amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya gelerek 19 kulübe 900 bin TL nakdi yardımda bulundu. Sıkıntılı durumda dahi amatör spor kulüplerine desteklerini sürdürdüklerini belirten Başkan Posbıyık, "Tesisler yönünden çok zayıfız. Milletvekillerimize sesleniyorum, biraz bu tarafa doğru bakın diyorum başka da bir şey demiyorum" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, kentteki amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile ASKF yönetiminde 'Amatör Spor Kulüplerine destek' kahvaltısında bir araya geldi. Halk Kafe'de düzenlenen programa, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetiminde (ASKF) Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Kayacan, Belediyespor 2. Başkanı Akın Katı, yöneticiler, belediye başkan yardımcıları, Belediyespor yönetimi ve teknik direktörler ile basın mensupları katıldı.

"Karadeniz Ereğli Belediyespor şu anda Türkiye'nin her tarafında konuşuluyor"

Başkan Halil Posbıyık, programda yaptığı konuşmada her yıl olduğu gibi bu yıl da amatör spora destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi. 19 amatör spor kulübüne 900 bin TL nakdi destekte bulunduklarını belirten Başkan Posbıyık, şöyle konuştu:

"Tasarruf genelgesi nedeniyle elimiz kolumuz bağlanmasına rağmen Amatör spor kulüplerimize destek için bir araya geldik. Karadeniz Ereğli'de amatör spor kulüpleri çok önemli olduğu gibi yöneten başkan ve yöneticiler de çok saygıdeğer, değerli insanlar. Gençlerimiz kötü yola gitmesin diye onları spora yönlendiren, gerektiğinde cebinden para harcayan, borca giren, gerçekten büyük mücadele eden, yağmur, çamur, kar dinlemeden büyük bir azimle o gençleri yetiştirmeye, sağlam kafalı gençler yetiştirmek için hem ailelerine büyük hizmet yapıyorlar. Yürekten kutluyorum, teşekkür ediyorum.

Bu sezon Karadeniz Ereğli Belediyespor etrafında tüm Ereğli halkı kenetlenmiş vaziyette. Karadeniz Ereğli Belediyespor şu anda sadece Ereğli'de değil Türkiye'nin her tarafında konuşuluyor. Yine namağlup lider olarak devam ediyor aman nazar değmesin, aynı şekilde gitsin. Herkes elinden geldiğince büyük çaba gösteriyor, başta Akın Katı olmak üzere tüm yöneticilerimize, teknik heyetimize, karakterli oyuncularımıza teşekkür ediyorum. 25 senelik bir gayretimiz var bende hep başkanlık yapıyorum. Mücadelemize devam ediyoruz önümüzde maçlar var son noktaya gelinceye kadar yeni başlamış gibi mücadeleye devam edeceğiz.

"Şehirde bütün iş adamları yardım ediyor"

Taraftarlarımıza şükranlarımızı sunmak istiyorum. Taraftarlarımız gerçekten yağmur, kış, her türlü zorlukla takımlarını gönülden destekliyorlar. Son zamanlarda onlarla görüşmeler yaptık Akın Bey de ben de. 'Küfür yok, gelen misafirlerimize saygılı davranacağız. Her türlü tezahüratı yapın ama küfür istemiyoruz' dedik. Son zamanlarda uygulamaya da başladılar. Çok da memnunuz bu bakımdan. Şehirde bütün iş adamları yardım ediyor. Hepsinden Allah razı olsun.

Mahalledeki insanlar, bir genç, kapı kapı dolaşıp forma satıyor. Almanya'ya gittik Avrupa Ereğlililer Derneği elini bu işe attı. Kaymakamımız başta olmak üzere herkes maddi manevi destek oluyorlar. Özellikle Kaymakamımıza şükranlarımı sunuyorum. Zonguldak milletvekillerimiz de gönülden destek veriyorlar. Şu anda onlardan para desteği gelmedi. Başta Saffet Bozkurt olmak üzere Eylem Bey'den de maddi destek gelecek diye heyecanla bekliyoruz. Hep birlikte el ele vererek takımı çıkartacağız.

"Ereğli'de stadyum yok"

Çıkacağız ama stat yok. Deplasmana gidiyoruz ne güzel statlar var. Ereğli'de bir şey yok. Ereğli'de stadyum yok. Ereğli'de 37 takım bir tek stat var. Ona da stat derseniz. Gençler spor yapmak istiyorlar, kültür işleri ile uğraşmak istiyorlar ama biz onlara bir şey veremiyoruz. Bu da olayın üzücü tarafı. Ereğli'de amatör spor kulüpleri iyi iş yapıyor, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Çok iyi futbolcular yetişiyor, zengin ama alt yapı yok. Alt yapıda da değerli oyuncularımız, teknik heyetlerimiz var. Hepsi de saygı değer. İmkanlarımız çok zayıf. Hatta alt yapıdan bazı gençlerimizi alıp dışarıya gönderiyorlar, imkanlar olmuş olsa tesisler olmuş olsa inanın bu bölgeden özellikle Ereğli'den her dalda müthiş gençler çıkacak başarılı, Türkiye çapında. Tesisler yönünden çok zayıfız. Milletvekillerimize sesleniyorum, biraz bu tarafa doğru bakın diyorum başka da bir şey demiyorum.

"900 bin lira maddi destek vereceğiz"

Alt yapıya önem veriyoruz. Çünkü gençlerimizin kötü yola sapmaması için spor, kültür, sanatla uğraşması lazım, bu inançla olduğumuz için elimizden gelen desteği veriyoruz ancak tasarruf tedbirleri elimizi kolumuzu bağladı. Endüstri bölgesi yaptılar 250 milyonluk gelirimiz gitti zor durumdayız. ASKF yöneticileri ile yaptığımız görüşmelerde 3 yıldır maddi destek sağlıyoruz, daha önce forma malzeme veriyorduk, yöneticiler bize maddi yardım yapın dediler. Biz de onların dediklerini yerine getirmeye çalıştık. Sıkıntılı günlerimizde bu yıl da amatör spor kulüplerimize belediye imkanları dahilinde Süper Amatör Lig 60, 1. Amatör 50, 2. Amatör 40 olmak üzere 900 bin lira maddi destek vereceğiz. Kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcasınlar."

"Sizin çektiğiniz çileleri en iyi bilen benim"

Karadeniz Ereğli Belediyespor 2. Başkanı Akın Katı ise yaptığı konuşmada, "Bende sizler gibi buralardan Ereğlispor'un başanı geldim. Sizin çektiğiniz çileleri en iyi bilen benim. Sizler gibi cefakar insanları ileride bulmamız çok zorlaşacak. Basının önünde sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza da sonsuz teşekkür ediyorum. Belediyenin yaşamış olduğu bu kadar sıkıntıya rağmen bir ihtiyacınızı karşılamanız için sizlere yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum ve amatör kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.

"Başkanımız ve ekibine bu destek için teşekkür ediyoruz"

Amatör Spor Kulüpleri adına Başkan Posbıyık'a teşekkür eden ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Kayacan da "Karadeniz Ereğli Amatör Spor Kulüpleri olarak her yıl bizlerden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'a hepinizin huzurunda teşekkür ederim. ASKF Başkanımız Kemal Demir ve ekibi rahatsızlığı nedeniyle aramızda olamadı, selamlarını iletti. Tekrar başkanımız ve ekibine bu destek için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çekleri, Başkan Posbıyık teslim etti ve birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.