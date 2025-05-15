Karadeniz'in Ekosistemini Koruma Projesi: BlackNETs Toplantısı Gerçekleşti

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, Karadeniz'deki ekosistemin ve balık stoklarının korunmasını amaçlayan ve özellikle 'hayalet ağlar' olarak bilinen kayıp balık ağlarının oluşturduğu tehlikeye dikkati çekmek amacıyla yürütülen "BlackNETs: Karadeniz'i Sessiz Katillerden Koruyalım" projesi kapsamında balıkçılara yönelik çevresel farkındalık odaklı bir toplantı düzenledi.

Ortahisar Belediyesi Çevre ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından Karadeniz'de deniz ekosistemini tehdit eden balıkçı ağları, evsel ambalaj atıkları ve atık yağların neden olduğu kirliliğin önlenmesi amacıyla Yomra Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle çevresel farkındalık odaklı bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan'ın birlikte yürüttüğü "BlackNETs: Karadeniz'i Sessiz Katillerden Koruyalım" projesi kapsamında "Karadeniz'de Balıkçı Ağları, Evsel Ambalaj Atıkları ve Atık Yağların Yol Açtığı Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Ortak Çalışma" başlığıyla yapılan toplantıda, uzmanlar Karadeniz'de deniz ekosistemini tehdit eden hayalet balıkçı ağlarının yanı sıra evsel ambalaj atıkları ve atık yağların neden olduğu kirlilikle ilgili bilgilendirmelerde bulundu, balıkçı ağlarının geri dönüşümünün denizlerdeki canlılığın devamında taşıdığı önemi vurguladı.

Yomra Balıkçı Kooperatifi ev sahipliğindeki toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Kazan, Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hayrettin Erkan, Yomra Belediyesi Fen İşleri Müdürü Numan Fazıl Bıyıklıoğlu, Yomra Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ahmet Serkan Yallı, KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Coşkun Erüz, Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç, Doç. Dr. Rafet Çağrı Öztürk ve Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği, Sıfır Atık Müdürlüğü'nde görev yapan mühendisler ve balıkçılar katıldı.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Karadeniz örneğini vererek yıllardır Karadeniz'de yaşanan olumsuz değişimlere dikkati çekti. İklim olaylarındaki düzensizliğin, küresel ısınma ve kirlenmeyle ilgili olduğunu vurgulayan İskender, şöyle konuştu:

"Karadeniz'i korumak için hepimize görevler düşüyor"

"Bizim için Karadeniz çok önemli. Hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. İklimler değişiyor, dünya dönüşüyor. Büyüklerimiz anlatır, biz de yaşardık. Karadeniz çok bereketli bir denizdi, suyu berrak ve temizdi. Ama biz ne yaptık? Denizi kirlettik, doğayı kirlettik ve öldürüyoruz. Balıkçı arkadaşlarımız bunun daha çok farkındalar. Mezgit, lüks bir balık haline geldi. Biz deniz kıyısında yaşıyoruz ama balık yiyemiyoruz. Balık yerken de 'acaba temiz midir, kirli midir?' diye korkuyoruz. Bu noktada hepimize görevler düşüyor. Özellikle balıkçıların denize çöp atmaması çok önemli. Doğaya, yüreğimizle dokunmalıyız. Eğer doğaya yüreğimizle dokunmazsak ne doğa kalır, ne deniz kalır, hiçbir şey kalmaz."

Prof. Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz ekosisteminin korunması, deniz çöpleri ve özellikle terk edilmiş, kaybolmuş ya da atılmış balıkçı ağları (hayalet ağlar) konularında bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç ise deniz ekosistemini tehdit eden atık türleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, sürdürülebilir atık yönetimi konusunda öneriler sundu.

Toplantıda ayrıca Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan ortaklığında yürütülen ve Karadeniz'de hayalet ağların tespiti, temizlenmesi ve bu kirlilik türüne karşı kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan projeye ilişkin katılımcılar bilgilendirildi.

Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından evsel ambalaj atıkları, atık yağlar ve geri dönüşüm uygulamaları ile ilgili de bir sunum gerçekleştirildi.

Deniz ekosisteminin korunması için somut adımlar atıldı

Doç. Dr. Rafet Çağrı Öztürk ve ekibinin su altında drone, su altı robotu ve fotoğraf makinesiyle çektiği görüntülerin paylaşıldığı toplantının sonunda, katılımcı balıkçılar ve vatandaşlardan görüş, öneri ve sorular alınarak yerel katılım teşvik edildi. Ayrıca plastik pet şişe, metal, mavi kapak ve atık pil toplama kutuları, Ortahisar Belediyesi tarafından katılımcılara ve kooperatife teslim edildi. Karadeniz'deki kirliliğin azaltılması ve deniz ekosisteminin korunmasına yönelik belediyeler, akademi ve yerel halk iş birliğinde somut ve sürdürülebilir adımlar atıldı.

İlki Yomra Balıkçı Kooperatifi'nde düzenlenen programın, Faroz Balıkçı Barınağı ve Yüzüncü Yıl Balıkçı Barınağı'nda da yapılacağı belirtildi.