Karadeniz ve Hakkari'de Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat'ta sağanak yağış, Hakkari çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon hariç) ile Amasya'nın kuzey, Tokat'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 17, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 20, en düşük 11; İzmir'de en yüksek 25, en düşük 15 derece olacak.