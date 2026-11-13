Karayolları Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nda Çanakkale yönünü kapattı - Son Dakika
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Karayolları Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nda Çanakkale yönünü kapattı

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Karayolları bültenine göre Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle Çanakkale istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü sürüyor; sürücülerin çalışma kesimlerinde yavaş gitmesi, trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun Eski Foça-Yeni Foça kavşaklarının 1-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Çanakkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Manavgat yolunun 0-6. kilometrelerinde, Antalya'daki COP31 etkinliği dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Büyükçekmece-Çatalca yolunun 17-19. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Çatalca istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 44-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu yolunun 25-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 18-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Çanakkale-Ezine istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Malatya yolunun 23-24. kilometrelerinde üst geçit köprüsündeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa-Sarp yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA
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