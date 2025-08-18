Karayollarında Bakım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Karayollarında Bakım Çalışmaları Başladı

18.08.2025 08:45
Trafik işaretlerine uyulması gereken yollar, çeşitli kesimlerde yapım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 92-99. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul yönü trafiğe kapatılarak sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek.

D-100 devlet yolundan TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu ve Kandıra gişelerine girişler de ulaşıma kapatılacak. Çalışma kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu'nda TEM İzmit Kavşağı'ndan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametine çıkışa izin verilmeyecek. Çalışmalar, her gün 22.00-06.00 saatlerinde yapılacak.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerinde şev çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti 1-4. kilometrelerinde Buğralar Köprüsü'ndeki çalışmalar dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Nizip Kavşağı (5-9. bölge sınırı) 0-5. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Ankara istikametindeki çalışmalar sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritten izin veriliyor.

Bingöl- Solhan yolunun 23-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, kontrollü sürdürülüyor.

Amasya- Turhal yolunun 41-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 9-11. kilometrelerinde ( Yomra'ya giriş mevkisi) kavşak düzenleme çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 55-58. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Kastamonu- Tosya yolunun 0-46. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, trafik, ankara, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

