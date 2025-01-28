Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Trafik Uyarısı - Son Dakika
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Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Trafik Uyarısı

Yolların yapım ve onarım sebepleriyle bazı kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

28.01.2025 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19. kilometresinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle 30 Ocak'a kadar sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridinden kontrollü sağlanacak.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Hatay istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerinde Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Kınalı- Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Denizli yolunun 47-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Antalya-Serik- Manavgat yolunun 16-17. kilometrelerinde Boğazkent Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Alanya-Antalya istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Bozüyük-Bilecik- Mekece yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Zara-İmranlı istikametinden gerçekleştiriliyor.

İyidere- Rize yolunun 5-6. kilometrelerinde Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde her iki yöndeki tünellerde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Trafik Uyarısı - Son Dakika

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