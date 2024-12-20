Kardemir, Yeni Enerji Dağıtım Merkezini Devreye Aldı

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KARDEMİR, üretim süreçlerini daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir hale getirme hedefiyle Kardemir Kuvvet Santrali 3,3 kV Ana Enerji Dağıtım Merkezi'ni bugün düzenlenen törenle devreye aldı.

Kardemir Enerji Tesisleri Müdürlüğünde düzenlenen açılış törenine Kardemir Yönetimi Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kardemir Genel Müdürü Dr. Dursunali Yaşacan ve modernizasyonda Kardemir'e proje ortaklığı yapan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis ile Siemens yetkilileri ve Enerji Tesisleri çalışanları katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kuvvet Santrali 3,3 kV Ana Dağıtım Merkezi; Kok Fabrikaları, Yüksek Fırınlar ve Çelikhane gibi kritik üretim alanlarına enerji sağlıyor. 35 yılı aşkın süredir kullanılan eski ekipmanlar, modern, güvenilir ve günümüz teknolojisine uygun bir altyapı ile değiştirilerek üretim süreçleri sağlandı. İş sağlığı ve güvenliği açısından da önemli iyileştirmeler sunan yeni SCADA sistemi sayesinde enerji yönetimi uzaktan kontrol edilebilir hale gelirken, çalışanların yüksek gerilimli alanlarda fiziksel olarak bulunma zorunluluğu büyük ölçüde azaltıldı. Yeni enerji altyapısının, olası enerji kesintilerinden doğabilecek üretim kayıplarını minimuma indirerek verimliliği artırması, bakım gerektirmeyen gaz izoleli ekipmanlar sayesinde arıza riskini en aza indirilmesi ve uzun vadede işletme maliyetlerinde Kardemir'e önemli tasarruf sağlaması hedefleniyor.

SİEMENS TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN GELİS: MÜŞTERİ ODAKLI VİZYONUMUZLA ÇALIŞTIK

Siemens Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Gelis ise projeye ilişkin görüşlerini şu şekilde ifade etti:

"Kardemir ile gerçekleştirdiğimiz bu projede, müşteri odaklılık vizyonumuz doğrultusunda en uygun teknolojik çözümleri sunmaya özen gösterdik. Yüksek kaliteli sistemler ve maksimum verimlilikle Kardemir'in enerji altyapısını modernize ederek kesintisiz ve güvenli bir üretim süreci sağladık.

DEMİR: ENERJİ ALTYAPISINDA MODERNİZASYON: GELECEĞE GÜÇLÜ YATIRIM

Yenilenen enerji altyapısının açılış töreninde konuşan Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Yönetim olarak, daha modern, izlenebilir, iş güvenliğini önceliklendiren ve verimliliği esas alan bir yapıyla yolumuza devam etme kararlılığındayız. Yeni kurulan SCADA sistemimiz, dijitalleşme ve otomasyona verdiğimiz önemi göstermektedir. Sistem, ileride yapılacak ekleme ve düzenlemelere uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu proje ile enerji altyapımızı modernize ederek üretim süreçlerimizi ve iş sağlığı güvenliği standartlarımızı en üst düzeye taşıdık. Daha az enerji kaybı, daha yüksek güvenlik ve daha fazla verimlilik sağlayan bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortağımız Siemens'e teşekkür ediyorum" dedi.