Kardeş Katili: Metin Direk'in Öldürülmesi

09.10.2025 11:19  Güncelleme: 13:27
Metin Direk'in kardeşi Rıdvan, elektrikli scooterla cinayet işleyip yakalandı; tutuklandı.

Avcılar'da evine gireceği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Metin Direk'in (31) katili kardeşi çıktı. Olay yerine elektrikli scooterle gelip yine aynı araçla kaçtığı tespit edilen şüpheli Rıdvan Direk (25) kısa sürede yakalandı.

Scooterlı katilin kimliği belli oldu! 3 yıl önce de zıpkın ve satırla yaralamış

EVİNE GİRERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesinde 26 Eylül Cuma günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Evine girmeye hazırlanan Metin Direk, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede 4 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.

Scooterlı katilin kimliği belli oldu! 3 yıl önce de zıpkın ve satırla yaralamış

"2 AY ÖNCE TEDAVİ GÖRDÜ"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, üzerinde gri polar, kot pantolon ve yüzünde beyaz renkte maske bulunan şüphelinin elektrikli bir scooterle olay yerine geldiği ve ardından aynı araçla kaçtığı belirlendi. Polis görüntüleri incelerken, öldürülen Rıdvan Direk'in ağabeyi C.D.'nin polise verdiği ifadede, öldürülen kardeşi Metin Direk'in, kardeşi Rıdvan Direk tarafından 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaralandığını söylediği öğrenildi. Direk, kardeşi Rıdvan Direk'in psikolojisinin iyi olmadığını ve 2 ay önce hastanede tedavi gördüğünü de anlattı.

Scooterlı katilin kimliği belli oldu! 3 yıl önce de zıpkın ve satırla yaralamış

TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine Rıdvan Direk Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli Rıdvan Direk'in, görgü tanıkları tarafından teşhis edildiği de öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ardından da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Avcılar, Güncel, Son Dakika

