Karesi'de Dezenfektan Sızıntısı: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Karesi'de Dezenfektan Sızıntısı: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Karesi\'de Dezenfektan Sızıntısı: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
23.07.2026 16:12
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde kimyasal sızıntı nedeniyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde dezenfektan yapımında kullanılan kimyasal maddenin yola saçılması sonucu oluşan kokudan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

DEZENFEKTAN ÜRETİMİNDE KULLANILAN MADDE YOLA SAÇILDI

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Küçük Sanayi Sitesi 4. Kapı 52. Sokak'ta dezenfektan üretimi yapan iş yerinin önündeki bidonlara çarptı. Çarpma sonucu bakteri ve mantar dezenfektanı üretiminde kullanılan "formaldehit" maddesi yola saçıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredeki vatandaşlardan 5'i, yola dökülen kimyasal maddeden çıkan kokudan etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen vatandaşlar, hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Su ile temizlenmesinin sakıncalı olduğu öğrenilen kimyasal maddenin, üzerine kum döküldükten sonra arındırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Karesi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karesi'de Dezenfektan Sızıntısı: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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