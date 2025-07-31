Kars, Kuşak ve Yol'un Yeni Merkezi - Son Dakika
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Kars, Kuşak ve Yol'un Yeni Merkezi

31.07.2025 18:17
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Kars, Çin'in Kuşak ve Yol projesinde stratejik rol oynayarak ekonomik fırsatlar sunuyor.

KARS, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Asya'dan Avrupa'ya uzanan modern ticaret yollarını şekillendirirken Kars, bu büyük küresel projenin en önemli duraklarından biri olma yolunda.

Xinhua'ya özel bir mülakat veren Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan'a göre, coğrafi konumu, lojistik altyapısı ve tarihsel misyonuyla Kars, Çin'in Türkiye'deki stratejik ortaklarından biri olma potansiyeline sahip.

"Bugün Çin'in batıya açılan koridorları Kars'ta kesişiyor. Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu ile birlikte Kars, Orta Koridor'un en önemli geçiş noktalarından biri haline geldi. Bu coğrafi avantajı, ekonomik kalkınma fırsatına dönüştürmek istiyoruz" diyen Bozan, bölgenin Çin ile kuracağı ekonomik işbirlikleri sayesinde büyük bir dönüşüm yaşayabileceğini ifade etti.

BTK Demiryolu Hattı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında doğrudan bağlantı kuran ilk uluslararası demiryolu hattı olmasının yanı sıra Çin'den Avrupa'ya ulaşan yük taşımacılığı zincirinin önemli bir parçası konumunda.

Bozan'a göre bu hat, sadece bir demiryolu değil, aynı zamanda bir "barış ve entegrasyon hattı".

Bozan, "Kars sadece Türkiye'nin doğu sınırında yer alan bir kent değil, BTK ile birlikte artık uluslararası taşımacılıkta bir dağıtım ve aktarma merkezi olabilecek kapasiteye de sahip. Bu kapsamda inşa edilen Kars Lojistik Merkezi de bu vizyonun bir sonucu" dedi.

Kars'ın bu yeni lojistik rolü, Çinli yatırımcılar için farklı sektörlerde fırsatları da beraberinde getiriyor. Bozan'a göre özellikle tarım, hayvancılık, lojistik, turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında Çin ile işbirlikleri kurulabilir.

Türkiye'nin en büyük meralarından bazılarına ev sahipliği yapan Kars'ta, 350 bini aşkın büyükbaş hayvan bulunuyor. Bu sayı, süt ürünleri ve et işleme alanlarında yatırım yapılabilecek büyük bir potansiyeli temsil ediyor.

Kars aynı şekilde lojistik ve depolama sektöründe de Çin'den gelen ürünlerin Avrupa'ya ulaştırılmasında kritik öneme sahip bir merkez olabilir. Bozan, "Gümrüklü antrepolar, serbest bölgeler ve dijital izleme altyapısıyla Kars, Çin mallarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılmasında ana üs haline gelebilir" dedi.

Kars'ın turizm potansiyeli de dikkat çekici. Ani Harabeleri, Çıldır Gölü ve Sarıkamış gibi tarihi ve doğal değerler sayesinde bölge, Çinli turistler için cazip bir adres haline gelebilir.

Bozan, "Çin ile sadece ticaret değil, kültürel bağlarımızı da güçlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda Türkiye-Çin ekonomik forumları ve yatırım zirveleri düzenlenebilir" ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji yatırımları bakımından da Kars cazip fırsatlar sunuyor. Rüzgar ve güneş enerjisi açısından yüksek potansiyele sahip kentte Çinli enerji şirketlerinin yatırım yapması için uygun alanlar ve altyapılar hazır durumda.

Kars'ın Türkiye'nin teşvik bölgeleri arasında yer alması da yatırımcılar için ciddi avantajlar sunuyor. Yüzde 70'e varan hibe desteği, vergi muafiyeti, arsa tahsisi ve nitelikli iş gücü gibi olanaklar yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bozan, "Çinli yatırımcılar için hızlı izin süreçleri, tanıtım programları, Çince rehberlik ve özel danışmanlık hizmetleri sunmaya hazırız" diye belirtti.

Ayrıca Kars'ın, Çin'den doğrudan hammadde ithal etmesi sonucunda kentte sanayi altyapısının güçlenmesiyle, Türkiye'nin batı bölgeleriyle rekabet edebilir hale geleceğini ifade eden Bozan, "Hammadde buraya ulaşırsa burada üretim yapılabilir. Böylece hem ihracat artar hem de istihdam sağlanır" dedi.

Yeni planlanan Kars-Iğdır-Nahçıvan-Zengezur-Bakü demiryolu hattıyla birlikte Kars'ın Orta Asya ile daha da yakınlaşacağını vurgulayan Bozan, kentin bu yeni dönemde bölgenin yükselen ticaret merkezi olacağına inanıyor.

Bozan, "Biz hazırız, altyapımız hazır, vizyonumuz net. Çinli yatırımcıları Kars'a davet ediyoruz. Onlara her konuda destek olmaya hazırız" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Güncel, Enerji, Tarım, Kars, Son Dakika

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