Kars'ta 7. Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası

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Kars'ta, 7.? ?Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası 81 ilden katılımcıyla 23-25 Mayıs 2025'te yapılacak.

Kars Valiliğinde, 7.? ?Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası için Valilik, Belediye, Kafkas Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında işbirliği protokolü imza töreni düzenlendi.

Kars Valisi Ziya Polat, kentin en önemli şampiyonaya ev sahipliği yapacağını ifade ederek, "Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası 23-25 Mayıs tarihinde düzenlenecek. Gazi Kars'ın güzelliklerini anlatacağız, 80 ilden binlerce kişi gelecek, onları ağırlayacağız." dedi.

Karslıların turnuvaya katılanları en iyi şekilde ağırlayacağını vurgulayan Polat, "Zaten bölgemizin, Kars'ımızın insanının gönlünü açacağını biz biliyoruz. Gelen insanlar çoğu belki Kars'ı görememiş olacak, İzmir'den Antalya'dan Türkiye'nin her şehrinden buraya öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz gelecek. Gazi Kars'ımızın hem böyle organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini gösteririz hem de güzelliğini şampiyona vasıtasıyla tüm Türkiye'ye yaymış oluruz." diye konuştu.

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Başkanı Şaban Kurt ise şampiyonanın 7'ncisini Kars'ta düzenleyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah Sayın Valimizin önderliğinde bu yıl Türkiye turnuvasının şampiyonasını Kars'ımızda yapacağız, çok güzel bir turnuva olur. Çünkü bizim turnuvamız yoğun bir katılımlı turnuva, önce çocuklar okullarında yarışıyorlar, okullarında şampiyon olanlar ilçede yarışıyorlar, ilçe şampiyonları ilde yarışıyor, ilde yarışan şampiyon olan çocuklarımızı da Türkiye Şampiyonası için bir ilimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Vali Ziya Polat, Federasyon Başkanı Şaban Kurt, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ahyan Yüreğir arasında protokol imzalandı.