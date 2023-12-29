 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KARS'ta Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

KARS'ta Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü kutlandı

Kars'ta düzenlenen etkinlikte, Azerbaycan Başkonsolosluğu tarafından organize edilen 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü kutlandı. Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte konuşmalar yapıldı. Azerbaycanlıların birlik ve beraberlik mesajları verildi ve Karabağ'ın işgalden kurtarılması sevinçle kutlandı.

KARS\'ta Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü kutlandı
29.12.2023 - 19:58,
Abone Ol

KARS'ta, Azerbaycan Başkonsolosluğu'nun organize ettiği 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü kutlandı.

Kars'ta bir restoranda düzenlenen etkinliğe Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Azerbaycan Diller Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Uzmanı Dr. Aynur Babaşova Beşkonak, Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Kasım Bulut, Kafkas Üniversitesi ve Azerbaycan Üniversitesi öğretim üyeleri ile Azerbaycanlı öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, "Sizin her birinizin bir Azerbaycanlı olarak, Azerbaycan sever olarak yaşadığınız her coğrafyada her zaman memleketinizi üstün kılmanız, gurur duymanızdır. Kendi bilgi, beceriniz, kabiliyetiniz, terbiyenizle ülkemizi, milletimizi tanıtın ve herkes de size bakarak gurur duysunlar. Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü hem de yeni yıl münasebetiyle tebrik ediyorum ve 2024 yılında bayramlarımıza bayramlar katılsın, 4 yıl önce topraklarımızı işgal edenlerden geri kazanmamızı bayram olarak kutluyoruz ve inşallah bundan sonra da bizde olmayan topraklarımızı da geri kazanalım, birlik ve beraberlik olalım" dedi.

'Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü'nün 31 Aralık'ta kutlanması kararının  Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından ilan edildiğini ifade eden Azerbaycan Diller Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Uzmanı Dr. Aynur Babaşova Beşkonak, "Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan 50 milyonu aşkın Azerbaycanlı, birlik, beraberlik ve ülkeye bağlılıklarının göstergesi olarak 1992 yılından bu yana her yıl 31 Aralık gününü büyük bir coşku, huzur ve barış temennileri içinde kutlamaktadır" diye konuştu.

Tüm Azerbaycanlıların bir araya getirilmesi amacıyla 2001, 2006, 2011 ve 2016 yılında kurultaylar toplandığını anlatan Dr. Aynur Babaşova Beşkonak, şunları söyledi:

"Bu kurultayların düzenlenmesi 'Azerbaycancılık' ideolojisinin sağlam temeller üzerine oturtulmasına ve Azerbaycanlıların sesinin tüm dünyaya duyurulmasına olanak sağlamıştır. Haydar Aliyev'in cumhurbaşkanlığı döneminden başlayarak devlet politikasının vazgeçilmez bir parçası haline gelen Dünya Azerbaycanlıları meselesi, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından da aynı hassasiyetle sürdürülmekte, Dünya Azerbaycanlıları meselesinin önemi her geçen gün artmaktadır. Karabağ toprakları yaklaşık 30 yıl Sovyet ordusu destekli Ermeni işgali altındayken bu bayram eksik ve buruk kutlanırdı. Muzaffer Ali Baş Komandan İlham Aliyev ve şanlı Azerbaycan ordusu Karabağ'ı işgalden azat ederek toprak bütünlüğünü sağladı, burukluk ortadan kalktı."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Nuru Guliyev, Azerbaycan, Dünya, Kars, Kültür, Dış Politika, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARS'ta Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika


20:49
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı.
20:24
Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı
19:52
Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52
Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:13
Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42
Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:26
İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti

Son Dakika
20:49 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı.
20:24 Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:21 Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
19:13 Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42 Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01 Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30 Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26 İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 20:57:08. #1.12#
SON DAKİKA: KARS'ta Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement