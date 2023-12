KARS\'ta Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü kutlandı

KARS'ta, Azerbaycan Başkonsolosluğu'nun organize ettiği 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü kutlandı.

Kars'ta bir restoranda düzenlenen etkinliğe Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Azerbaycan Diller Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Uzmanı Dr. Aynur Babaşova Beşkonak, Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Kasım Bulut, Kafkas Üniversitesi ve Azerbaycan Üniversitesi öğretim üyeleri ile Azerbaycanlı öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, "Sizin her birinizin bir Azerbaycanlı olarak, Azerbaycan sever olarak yaşadığınız her coğrafyada her zaman memleketinizi üstün kılmanız, gurur duymanızdır. Kendi bilgi, beceriniz, kabiliyetiniz, terbiyenizle ülkemizi, milletimizi tanıtın ve herkes de size bakarak gurur duysunlar. Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü hem de yeni yıl münasebetiyle tebrik ediyorum ve 2024 yılında bayramlarımıza bayramlar katılsın, 4 yıl önce topraklarımızı işgal edenlerden geri kazanmamızı bayram olarak kutluyoruz ve inşallah bundan sonra da bizde olmayan topraklarımızı da geri kazanalım, birlik ve beraberlik olalım" dedi.

'Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü'nün 31 Aralık'ta kutlanması kararının Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından ilan edildiğini ifade eden Azerbaycan Diller Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Uzmanı Dr. Aynur Babaşova Beşkonak, "Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan 50 milyonu aşkın Azerbaycanlı, birlik, beraberlik ve ülkeye bağlılıklarının göstergesi olarak 1992 yılından bu yana her yıl 31 Aralık gününü büyük bir coşku, huzur ve barış temennileri içinde kutlamaktadır" diye konuştu.

Tüm Azerbaycanlıların bir araya getirilmesi amacıyla 2001, 2006, 2011 ve 2016 yılında kurultaylar toplandığını anlatan Dr. Aynur Babaşova Beşkonak, şunları söyledi:

"Bu kurultayların düzenlenmesi 'Azerbaycancılık' ideolojisinin sağlam temeller üzerine oturtulmasına ve Azerbaycanlıların sesinin tüm dünyaya duyurulmasına olanak sağlamıştır. Haydar Aliyev'in cumhurbaşkanlığı döneminden başlayarak devlet politikasının vazgeçilmez bir parçası haline gelen Dünya Azerbaycanlıları meselesi, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından da aynı hassasiyetle sürdürülmekte, Dünya Azerbaycanlıları meselesinin önemi her geçen gün artmaktadır. Karabağ toprakları yaklaşık 30 yıl Sovyet ordusu destekli Ermeni işgali altındayken bu bayram eksik ve buruk kutlanırdı. Muzaffer Ali Baş Komandan İlham Aliyev ve şanlı Azerbaycan ordusu Karabağ'ı işgalden azat ederek toprak bütünlüğünü sağladı, burukluk ortadan kalktı."