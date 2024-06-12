Kars\'ta Kurbanlık Satışları Hız Kesmeden Devam Ediyor

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Kars'ta kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarlarındaki hareketlilik yoğun şekilde devam ediyor.

Kentte sabahın erken saatlerinde hayvanlarını kamyonlara yükleyen besiciler, çoğunlukla Kars Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ile Selim Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na götürüyor.

Türkiye'nin farklı yerlerinden Kars'taki hayvan pazarlarına gelen alıcılar, bayram öncesinde kurbanlıklarını alıp memleketlerine götürmek istiyor.

Batı illerinde kurbanlık satmak isteyen esnaf da satın aldıkları hayvanları kamyon veya tırlara yükleyip sevkiyat öncesi gerekli kontrolden geçirdikten sonra yola koyuluyor.

Kurbanlık alışverişlerinin sıkı pazarlıklara sahne olduğu kentin hayvan pazarlarındaki hareketlilik dronla görüntülendi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluklarının arttığını, hayvan hareketlerinin de çoğaldığını söyledi.

Vatandaşların bayramda kurban kesmek üzere hayvan alımlarını sürdürdüğünü anlatan Aydın, bu kapsamda da kentte 2 kesimhane belirlendiğini belirtti.

Kesinlen hayvanların küpeleri isteniyor

Bayram süresince veteriner hekimlerin sahada denetimlerde olacağını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Vatandaşlardan isteğimiz, kurbanlık amaçlı kesilen hayvanların muhakkak kulak küpe numarasını il ve ilçe müdürlüğümüze ulaştırmalarını istiyoruz. Kesilen hayvanların kayıttan düşürülmesi bizim açımızdan önemlidir. Hayvan hareketliliği ve saha kontrollerini yapmak üzere bütün arkadaşlarımızla sahada olacağız, gereken kontrolleri yapmış olacağız."

Besici Ahmet Demirci, hayvan pazarına tosun getirerek satmaya çalıştığını belirterek, "Burası en yoğun hayvan pazarı, herkes hayvanlarını burada satıyor. Bizim hayvanlar meradaki farklı çiçek türlerinden beslendiği için eti lezettli oluyor, doğanın güzelliklerinden faydalandıkları için kurbanlıklarımız tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Yakup Aydın ise son günlerde hareketlilik yaşandığını dile getirerek, "Tosun getirdim, sıkı pazarlıkla 155 bin liraya sattım. Tosunlar 150-160 bin satışa sunuluyor." diye konuştu.