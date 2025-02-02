Kars Tanıtım Günleri Darıca\'da Başladı

Güncel

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Kars Tanıtım Günleri" başladı.

Darıca Karslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Selimliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Darıca Belediyesi işbirliğiyle Cami Mahallesi kapalı pazar alanında düzenlenen etkinlikte, Kars yöresine ait kaz, peynir, bal gibi yöresel ürünler tanıtıldı.

Etkinlikte, Kars yöresi yazar ve şairleri eserlerini paylaştı.

İlçede 4 Şubat'a kadar devam edecek etkinliğin açılışına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Özgür Yıldız ve Nail Çiler, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Darıca Belediye Başkan Vekili Hüsamettin Ergül, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.